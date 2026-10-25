蘋果首款摺疊手機iPhone Duo於10月23日正式開賣，實體展示機也陸續在各大通路現身。不過，有好市多會員發現，賣場內展示的iPhone Duo竟被透明防護裝置牢牢固定，無法直接拿起來體驗摺疊功能，讓他忍不住拍照發文，笑問「這是怕被折壞嗎？」照片曝光後引發熱議，不少網友認為，賣場可能是為了避免展示機遭到損壞，才加強防護，還有人笑虧：「我看不到三天，手機就從一支變兩支。」
iPhone Duo被鎖死展示！好市多會員笑問：怕被折壞嗎？
原PO在Threads發文，貼出一張iPhone Duo展示機的照片。畫面中，手機攤開放在展示桌上，螢幕正常顯示桌面，但機身四周被多個透明固定裝置扣住，底部還連接展示線材。
由於手機幾乎被固定在桌面上，消費者難以直接拿起來操作，更別說親手感受摺疊機最受矚目的開合功能。原PO看了不禁直呼：「好市多iPhone Duo，這是怕被折壞嗎？」
展示機被鎖住不是特例！好市多新制執行多年
貼文曝光後，不少網友認為，好市多採取這樣的展示方式並不意外，因為一支摺疊iPhone Duo實在太昂貴，還有現場會員留言分享：「旁邊還有一個員工遠遠盯著看」、「就不給拿起來折啊」、「加強防護」、「會員帶的小孩，破壞力驚人」。
也有人開玩笑表示：「正常啦，他不這樣固定，我看不到三天手機就從一支變兩支」、「iPhone Duo裝在機車的車架大概就是這個樣子。」另有網友指出，好市多近年部分展示手機會以固定裝置鎖住，消費者無法直接拿起來自由體驗，並非只有iPhone Duo受到限制。
好市多開賣5分鐘完售！256GB比蘋果官網便宜2千5
事實上，iPhone Duo於10月23日正式開賣，好市多也同步上架。據會員分享，內湖店首批到貨為256GB機型，黑色、白色各10支，開賣短短5分鐘便全數售罄，顯示新機買氣相當熱絡。
價格方面，iPhone Duo 256GB在好市多售價為7萬2349元，比蘋果官網的7萬4900元便宜2551元。若符合黑鑽會員及聯名卡等回饋條件，最高還可享4%回饋，進一步降低購機成本。
不過，熱門新機首批供貨有限，各賣場到貨數量及規格不盡相同，後續仍須依實際供貨情況為準。新機開賣引發搶購之際，展示機的防護方式也意外成為網友討論焦點。
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原PO在Threads發文，貼出一張iPhone Duo展示機的照片。畫面中，手機攤開放在展示桌上，螢幕正常顯示桌面，但機身四周被多個透明固定裝置扣住，底部還連接展示線材。
由於手機幾乎被固定在桌面上，消費者難以直接拿起來操作，更別說親手感受摺疊機最受矚目的開合功能。原PO看了不禁直呼：「好市多iPhone Duo，這是怕被折壞嗎？」
展示機被鎖住不是特例！好市多新制執行多年
貼文曝光後，不少網友認為，好市多採取這樣的展示方式並不意外，因為一支摺疊iPhone Duo實在太昂貴，還有現場會員留言分享：「旁邊還有一個員工遠遠盯著看」、「就不給拿起來折啊」、「加強防護」、「會員帶的小孩，破壞力驚人」。
也有人開玩笑表示：「正常啦，他不這樣固定，我看不到三天手機就從一支變兩支」、「iPhone Duo裝在機車的車架大概就是這個樣子。」另有網友指出，好市多近年部分展示手機會以固定裝置鎖住，消費者無法直接拿起來自由體驗，並非只有iPhone Duo受到限制。
事實上，iPhone Duo於10月23日正式開賣，好市多也同步上架。據會員分享，內湖店首批到貨為256GB機型，黑色、白色各10支，開賣短短5分鐘便全數售罄，顯示新機買氣相當熱絡。
價格方面，iPhone Duo 256GB在好市多售價為7萬2349元，比蘋果官網的7萬4900元便宜2551元。若符合黑鑽會員及聯名卡等回饋條件，最高還可享4%回饋，進一步降低購機成本。
不過，熱門新機首批供貨有限，各賣場到貨數量及規格不盡相同，後續仍須依實際供貨情況為準。新機開賣引發搶購之際，展示機的防護方式也意外成為網友討論焦點。