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溫柔巨人革龜意外被捕獲！身體僅有局部擦傷

▲這隻革龜的身長達218公分、背甲長185公分、寬102公分，體型相當龐大。（圖／海巡署南部分署）

革龜野放任務順利完成！珍貴保育類重返海洋

▲考量革龜體型龐大，特別運用吊臂進行吊掛與轉運，經評估確認活動力正常後，於下午2時15分許將牠送往外海成功野放。（圖／海巡署南部分署）

高雄海域出現極其罕見的國寶級訪客！高雄市梓官籍漁船今（25）日上午在蚵仔寮外海作業時，意外誤捕一隻身長達218公分的革龜。船長發現後，隨即將牠帶回蚵仔寮漁港，並主動通報海巡人員。相關單位獲報後趕赴現場協助，考量革龜體型龐大，特別運用吊臂進行吊掛與轉運，經評估確認活動力正常後，於下午2時15分許將牠送往外海成功野放。海巡署南部分署表示，梓官籍漁船在蚵仔寮外海作業時誤捕革龜，船長發現後主動通報，並將牠帶返蚵仔寮漁港。海巡人員接獲消息後，立即聯繫海洋保育署、漁業署及高雄市政府海洋局等單位派員到場協助。經現場初步檢視，這隻革龜活動力正常，僅頭部上方、右前肢、左後肢及尾部有擦傷。經測量，牠的身長達218公分、背甲長185公分、寬102公分，體型相當龐大。由於革龜體型巨大，若直接以人力搬運，恐造成二次傷害，現場人員因此調用吊臂協助吊掛與轉運。在相關單位共同處理下，革龜順利完成評估與安置，準備重返海洋。經相關單位評估後，這隻革龜符合野放條件，於今（25）日下午2時15分許，由漁船載運至蚵仔寮西方約3.2浬處海域野放，順利返回大海。革龜（Leatherback sea turtle）又稱棱皮龜，是現存體型最大的海龜，也是體型最大的現生海龜之一。與一般具有硬質背甲的海龜不同，革龜的背甲主要由堅韌的革質組織構成，表面具有多道縱向隆起，因此外觀相當獨特。革龜主要以水母為食，具有長距離洄游的能力，能在廣闊海域活動。由於體型龐大、活動範圍廣，在台灣西部沿海並不常見。依台灣海洋保育類野生動物名錄，革龜列為第I級「瀕臨絕種」保育類野生動物。海巡署也提醒，漁民若在海上作業時誤捕海龜，或發現保育類動物受傷、擱淺，應儘速通報相關單位，以利及時救援，共同守護海洋生態。