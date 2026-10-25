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李多慧今（25）日參與台灣大賽應援，又出現在第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮開場表演中，與W!nky帶來精彩表演，讓不少粉絲以為她一晚連趕兩場，驚喜直呼「可以封為今日VIP了」。不過，經紀人回應，金鐘播出的李多慧演出段落其實是事先半預錄，並非她結束球場應援後，再趕赴典禮現場表演。本屆金鐘獎節目類典禮由陳漢典擔任主持人，開場結合沈玉琳、阿翰、小賴等人的演出，李多慧也在表演畫面中驚喜亮相。她穿著牛仔平口上衣搭配短裙，露出肩線與纖腰，以輕快步伐登場，與多名女舞者一起熱舞。除了展現舞蹈實力，李多慧也開口獻唱，以甜美嗓音搭配活力舞步，為典禮開場增添亮點。由於她當天也有台灣大賽應援行程，接連在不同場合出現的畫面，更讓粉絲好奇她如何安排時間。看到李多慧出現在金鐘開場，不少粉絲表示很驚喜。也有人以為她是在球場應援結束後，馬不停蹄前往金鐘舞台，忍不住稱讚：「兩邊都跑，可以封為今日VIP了。」一時間，李多慧的演出與行程安排都成為討論焦點。不過，針對外界以為李多慧當晚連趕兩場的說法，經紀人表示她在金鐘開場出現的表演是半預錄，但現場仍有表演，等於用李多慧的預錄片段與現場穿插演出。也就是說觀眾雖然在同一天看見李多慧參與球場應援及金鐘演出，但兩段行程並非接續完成。這場預先拍攝的表演，仍為守在螢幕前的粉絲帶來意外驚喜。