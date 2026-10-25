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▲台灣港務公司舉辦2026第1屆港灣郵輪半程馬拉松活動。(圖／台灣港務公司提供)

▲來自全國各地逾3000位跑者奔馳高雄港灣，跑出高雄港市共榮新篇章。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉(右3)為男子組前五名跑者頒獎。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司於今(25)日清晨6時，在高雄港旅運中心，舉辦2026第1屆港灣郵輪半程馬拉松活動，吸引來自全國各地逾3000位跑者奔馳高雄港灣，跑出高雄港市共榮新篇章。台灣港務公司2026第1屆港灣郵輪半程馬拉松活動，是由台灣港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮共同主持，有來自全國各地逾3000位跑者與會。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司2026第1屆港灣郵輪半程馬拉松活動，賽事以高雄港為舞台，透過路跑串聯港區重要建設、城市地標與水岸景觀，讓跑者以雙腳探索港灣、親近港口，在運動中感受到高雄港獨特的港市魅力，也為健康、低碳及永續生活注入嶄新活力。周永暉說，此次首屆港灣郵輪半程馬拉松活動，賽事選定高雄港旅運中心作為起點及終點，沿途串聯台灣國際郵輪大樓、高雄流行音樂中心、大港橋、愛河灣等港都重要地標，將港口與城市景觀融入賽道，展現高雄港兼具國際港埠、郵輪旅運及水岸休閒的多元風貌。此一活動規劃21公里半程馬拉松、10.5公里迷你馬拉松及6公里Happy Run休閒組三大組別，讓不同年齡層及運動程度的民眾都能參與，在奔馳揮汗之餘，欣賞高雄港灣與城市交織的美景，體驗獨具特色的港灣路跑風情。周永暉指出，首屆港灣郵輪半程馬拉松活動亦融入健康、低碳、共榮、共好理念，將運動休閒與港灣觀光相互結合，鼓勵全民走出戶外、培養健康生活習慣，同時倡導低碳、環境友善的生活方式，期透過路跑活動，讓民眾在享受運動樂趣的同時，看見港口發展與環境永續並行的重要性，進一步傳遞打造綠色港口、永續港灣的願景。周永暉並指出，高雄港不僅是我國重要的國際商港，也是國際郵輪旅運的重要平台，隨著港區建設與郵輪服務持續發展，高雄港正逐步由傳統港埠，拓展至郵輪旅運、水岸觀光及港市共榮等多元面向，舉辦首屆港灣郵輪半程馬拉松，希望透過運動賽事讓港口連結城市、讓民眾親近港灣，進一步展現高雄港兼具國際航運、郵輪觀光及水岸休閒的多元魅力。台灣港務公司未來將秉持「強港航、興觀光、智管理、達永續」的理念，持續推動港灣建設、郵輪觀光及永續發展，並以健康、低碳及永續為核心，打造更具活力、更友善的港灣環境，讓港口成為連結國際、串聯城市、貼近民眾的重要入口，持續寫下港市共榮的新篇章。