動畫節目《我是陳派派》今晚拿下金鐘獎動畫節目、美術設計、聲音設計獎，典禮開始不到一小時，3大獎項抱回家，讓許多觀眾好奇，這到底是什麼節目，可以狂拿獎，堪稱大贏家，事實上，《我是陳派派》是台灣睽違35年推出的停格動畫，由金鐘視后楊麗音獻聲配音、黃勻弦導演歷經20個月打造，透過小女孩派派的眼睛，展現兒童豐富的想像力和好奇心。
生動鮮活的家庭與校園群像
台灣原創溫馨動畫《我是陳派派》以純樸鄉村為舞台，藉由天馬行空、好奇心旺盛的小女孩「派派」的視角，將平凡瑣碎的日常轉化為一場場斑斕瑰麗的冒險。派派的家總是喧鬧又溫暖：思想守舊卻頻出洋相的媽媽、擅長偷懶打混的爸爸，一家人雖常拌嘴鬥氣、雞飛狗跳，心底卻緊緊相依。校園裡更是百怪齊聚，包括凡事皆能連結美食的吃貨同學、髮絲裡藏著小鳥的奇葩玩伴、外冷內熱的傲嬌千金，以及力挺到底的忠實好友。這些性格迥異的角色交織出笑中帶淚的校園歲月，在歡騰鬧劇中悄然沉澱出成長的領悟。
街坊人情與幻想世界的交會
家裡的雜貨店是社區的信息中心，也是人情冷暖的匯聚之所。性格鮮明、滿身故事的街坊鄰里，在派派無論是幫倒忙還是伸援手的穿針引線下，摩擦出熱絡且溫厚的生活溫度。虛實交織的奇趣情節，引領觀眾品味鄉土生活的純美，更在派派豐富多彩的視覺想像中，體會成長歷程裡的喜怒哀樂與酸甜滋味。
匠心捏麵工藝展現台灣在地美學
本作集結台灣頂尖的停格動畫創作團隊，跳脫常見的數位媒材，大膽採用本土傳統的「捏麵技藝」進行全手工逐格拍攝。細緻樸實的質地不僅為畫面注入濃厚質樸的庶民溫度與文化底蘊，更生動刻畫出令人流連的懷舊鄉野風情。全片透過匠心獨運的手作美學，陪伴孩子在歡笑與感動中，深刻領會家庭、友情與自我蛻變的珍貴價值。《我是陳派派》可在小公視觀看。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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台灣原創溫馨動畫《我是陳派派》以純樸鄉村為舞台，藉由天馬行空、好奇心旺盛的小女孩「派派」的視角，將平凡瑣碎的日常轉化為一場場斑斕瑰麗的冒險。派派的家總是喧鬧又溫暖：思想守舊卻頻出洋相的媽媽、擅長偷懶打混的爸爸，一家人雖常拌嘴鬥氣、雞飛狗跳，心底卻緊緊相依。校園裡更是百怪齊聚，包括凡事皆能連結美食的吃貨同學、髮絲裡藏著小鳥的奇葩玩伴、外冷內熱的傲嬌千金，以及力挺到底的忠實好友。這些性格迥異的角色交織出笑中帶淚的校園歲月，在歡騰鬧劇中悄然沉澱出成長的領悟。
街坊人情與幻想世界的交會
家裡的雜貨店是社區的信息中心，也是人情冷暖的匯聚之所。性格鮮明、滿身故事的街坊鄰里，在派派無論是幫倒忙還是伸援手的穿針引線下，摩擦出熱絡且溫厚的生活溫度。虛實交織的奇趣情節，引領觀眾品味鄉土生活的純美，更在派派豐富多彩的視覺想像中，體會成長歷程裡的喜怒哀樂與酸甜滋味。
匠心捏麵工藝展現台灣在地美學
本作集結台灣頂尖的停格動畫創作團隊，跳脫常見的數位媒材，大膽採用本土傳統的「捏麵技藝」進行全手工逐格拍攝。細緻樸實的質地不僅為畫面注入濃厚質樸的庶民溫度與文化底蘊，更生動刻畫出令人流連的懷舊鄉野風情。全片透過匠心獨運的手作美學，陪伴孩子在歡笑與感動中，深刻領會家庭、友情與自我蛻變的珍貴價值。《我是陳派派》可在小公視觀看。
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