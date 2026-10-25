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第61屆節目類金鐘獎今（25）日晚間揭曉，被視為死亡之組的「綜藝節目主持人獎」由沈玉琳、Melody主持的《11點熱吵店》奪下，沈玉琳感動地說：「我本來以為人生要謝幕，沒想到能登上舞台，謝謝三總、台大的醫生和護理師，謝謝你們守護我的生命！」沈玉琳表示，主持人最怕電視台長官通知下一季不續約，而他去年因為重病接受化療，當時「差一點老天爺也不跟我續約了」，幽默的他還特別感謝曾經幫助自己的護理人員，「活下來，就是為了等著領這個獎吧！金鐘獎史上第一次要謝謝醫生吧」，還笑稱醫護人員「保住了綜藝史上最吵的那張嘴」。歷經生死關頭後，沈玉琳感性體悟到：「人生最值得珍惜的，原來不是你曾經擁有過的掌聲，而是當掌聲消失了以後，還有朋友願意陪伴你、給你機會。」除了深深感謝愛妻芽芽的不離不棄，沈玉琳也開玩笑感謝好友潘若迪「每天在公園裡，放棄跟老保母泡澡的時間幫我念經祈福」。最後，因爲現場提示機顯示嚴重超時，他急忙對著沒能到場的搭檔Melody大喊：「Melody我們得獎了！我回去再跟妳視訊！」《11點熱吵店》從2020年9月開播至今已經6個年頭，第一代主持人為沈玉琳、Melody，2025年5月Melody請辭，沈玉琳一人獨挑大梁，未料同年8月沈玉琳因白血病暫停演藝工作，由唐綺陽、小禎、阿Ken代班，今年6月沈玉琳正式回歸，與唐綺陽搭檔，經過大病，沈玉琳今晚也順利拿回獎項，不少觀眾都替他開心。