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韓籍啦啦隊女神李多慧今（25）日有為中職味全龍與中信兄弟的台灣大賽應援行程，但沒想到她還驚喜登上金鐘獎頒獎典禮的舞台，跟陳漢典、沈玉琳、阿翰、小賴一起熱舞開場。超狂行程火速引發討論，不過沒想到她兩邊跑竟藏幕後小祕密，經紀人出面說明表示金鐘表演是預錄的。李多慧驚喜現身金鐘獎跳開場舞後，火速引發熱議，許多人都討論她是怎麼金鐘獎跟台灣大賽兩邊跑，以為是一晚趕兩場，直接封她為時間管理大師。但對此，李多慧經紀人稍早表示她在金鐘開場表演是半預錄，但現場仍有表演，等於用李多慧的預錄片段與現場穿插演出。雖然是預錄，但在兩個地方都能看到李多慧，也讓粉絲都非常驚喜。事實上，李多慧在這次的台灣大賽，原本表示味全龍主場的17、18、23、24、25日裡，除了23日有另外行程外都會出席，但沒想到23、24日因颱風停班停課，導致比賽與金鐘獎都延期，所以外界也因此猜測，李多慧原定缺席的23日應援，就是要出席金鐘獎，但沒想到因為颱風而變成半預錄。