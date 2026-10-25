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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神今（25）日作客新竹御嵿攻城獅主場，雙方血戰至兩度延長賽（2OT），海神最終在洋將洛斯柯狂飆42分、22籃板的神級發揮下，以132：129驚險撂倒攻城獅收下本季首勝。賽後外界討論的焦點，莫過於海神狀元賀丹全場僅出賽10分50秒，甚至從第4節到兩度延長賽完全沒有上場。對此，海神新教頭齊科賽後表示，這已是當下最好的決定。海神今日除了洛斯柯（Roscoe Smith）打出42分、22籃板的宰制表現外，洋將貝西里也進帳31分、17籃板，本土射手于煥亞飆進5記三分球挹注17分，替補出賽的蘇文儒更是繳出15分、7助攻、6籃板與4抄截的全能數據，多點開花幫助海神在2OT的耐力戰中險勝，避免陷入開季連敗低潮。齊科賽後坦言，上一場比賽團隊確實缺乏足夠韌性，「今天我們雖然可能打得不算特別漂亮，但全隊都展現出了頑強的奮戰精神與拚勁，希望能把這股氣勢延續下去。」海神贏下勝利後，狀元郎賀丹過少的上場時間成為外界討論的焦點。賀丹上一戰面對夢想家時曾因抽筋提前退場，當時上場28分鐘攻下16分。此役他僅獲得10分50秒的時間，全場5投2中貢獻5分、1籃板與1助攻。最讓人意外的是，自第4節關鍵時刻開始以及兩度延長賽期間，齊科並未讓具有身材優勢的狀元郎回到場上，反倒是讓蘇文儒等防守悍將繼續打。被問道為何在打到2OT的情況下仍選擇「冰」賀丹，海神總教練齊科婉轉說道：「對任何一支籃球隊來說，教練首要的核心責任就是做對球隊最有利的事，以及在那個當下對球隊最好的選擇。」齊科明確表示：「正如我們之前談到的，這關乎我們的防守強度和拚勁。所以我派出了那些我認為能夠展現出這種拚勁與強度、並且能給我們機會贏下比賽的球員在場上。」