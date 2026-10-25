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▲市長陳其邁到場力挺，市長候選人賴瑞隆以及擔任競選總部主任委員立委邱志偉等人均到場力挺。（圖／市議員候選人蔡秉璁提供）

▲ 蔡秉璁競選總部主任委員立委邱志偉也為長期栽培的子弟兵披上彩帶。（圖／市議員候選人蔡秉璁提供）

高雄市第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員候選人蔡秉璁今（25）日下午於岡山舉辦賴瑞隆、蔡秉璁聯合競選總部成立大會，市長陳其邁到場力挺，立委邱志偉擔任競選總部主任委員，議長康裕成率領議員及候選人出席，立委邱議瑩、李柏毅、李昆澤、許智傑，以及前內政部長余政憲、地方後援會幹部等人也齊聚站台，全力支持蔡秉璁爭取大岡山關鍵第三席。陳其邁向大岡山鄉親喊話：「不管是地方服務還是協調中央案件，現在的候選人經歷要像秉璁這麼豐富，沒有第二個人。」陳其邁指出，蔡秉璁雄中畢業、第一志願考上台大電機，求學時期就投入社會運動，放棄高薪機會，轉念社會系、清大社會學碩士，再到中央一步一步紮實累積，訓練非常完整。陳其邁表示，大岡山發展快速，園區廠商一位難求，捷運已通到岡山、未來延伸路竹，賴瑞隆更持續推動捷運通往台南沙崙，大岡山將成為南北科技園區的中心，「只有秉璁可以一通電話直達中央」，蔡秉璁當選，大岡山三席才可能全上，議會才可能過半。高雄市長候選人賴瑞隆除感謝民主前輩的支持，這些年大家都看到大高雄的改變，秉璁優秀、歷練完整，當選後一定是了解地方的好議員。賴瑞隆指出，中央立法院預算遲遲未過，不只延宕建設，連國防都受影響，高雄議會若沒有過半，同樣的狀況也會發生，最關鍵的第三席蔡秉璁一定要搶救，每個人回家都幫忙拉五票。蔡秉璁競選總部主任委員立委邱志偉也為長期栽培的子弟兵披上彩帶。邱志偉指出，蔡秉璁今年35歲，和沈伯洋一樣是台大學霸，曾擔任多位部次長的秘書，學歷好、個性好、經驗豐富，雖然個性內向但做事實在，服務案件處理得很好，對地方了解，可以馬上進入狀況。邱志偉強調，2018年、2022年民進黨在大岡山總票數都贏國民黨，席次卻都輸，就是因為沒有落實配票，「如果秉璁沒當選，議會可能無法過半」，國會亂象不能在高雄市議會發生，拜託鄉親自主配票，讓賴瑞隆在大岡山最高票當選，也讓蔡秉璁成為民進黨大岡山第三席。首次投入市議員選舉的蔡秉璁，過去曾任陳菊秘書，也在台電、經濟部、陸委會等單位服務，擁有十年中央幕僚歷練，目前擔任邱志偉立委團隊執行長的蔡秉璁感性地說，身為1991年出生的高雄囝仔，要感謝在座前輩從橋頭事件、美麗島事件一路打拚，為台灣民主自由與高雄進步付出，才讓他能在自由的環境中成長、追尋理想。他指出，2014年大岡山拚出第三席，高雄議會首度過半；但2018年、2022年第三席都只差一點點，議會也因此沒能過半，「這次不能又只差一點點」。蔡秉璁表示，最後一個月除了感謝，也要再拜託鄉親陪他衝到最後，支持賴瑞隆接棒陳其邁，讓在地兩位現任議員連任、再多拚一席，「市長過關、議會過半，疼惜新人，給秉璁一個機會」。高雄市議會議長康裕成率領多位市議員及議員候選人到場，展現高雄隊團結氣勢，共同爭取議會過半。康裕成表示，自己和秉璁有許多相似之處，她是台電子弟，秉璁曾在台電服務，也是她的台大學弟，今天也有台糖、台電、台水等工會到場支持。康裕成強調：「新人第一次選特別危險，秉璁當選，議會才有辦法過半。」她拜託鄉親讓民進黨在大岡山提名的三席全數當選。多位立法委員接力站台，展現中央地方團結支持新人的氣勢。立委邱議瑩向鄉親喊話，政治是傳承，秉璁是學霸，願意奉獻所學建設地方；民進黨在立法院沒有過半非常辛苦，高雄議會必須過半。李柏毅表示，當年花媽在市府也曾面對議會少數的困境，後來岡山拿下三席才終於過半，盼這次讓秉璁成為第三席，也拜託鄉親好好配票。李昆澤指出，蔡秉璁放棄千萬年薪的機會，曾任劉世芳立委及前經濟部次長曾文生的助理，既了解勞工需求，也懂經濟發展，為了回饋家鄉投入選舉。許智傑則說，秉璁是雄中學弟、台大電機的學霸，邱志偉正在大岡山打造AI科技重鎮，需要這樣的優秀人才，支持邱志偉的執行長蔡秉璁當選。包括前內政部長余政憲、賴瑞隆大岡山後援會會長吳太郎，以及農田水利會榮譽會長李清福也到場力挺。余政憲細數大岡山歷屆選情，2014年民進黨在本區拿下逾7萬2千票、三席全上；2018年與2022年民進黨總得票都多於國民黨，卻都只拿下兩席，2022年更以不到400票之差錯失第三席，證明這區有當選三席的實力，「要票票入櫃才有辦法成功」。活動最後，陳其邁手牽賴瑞隆及蔡秉璁高喊凍蒜，中央地方貴賓與支持者齊聲高喊「大岡山拚三席、議會拚過半、力挺新人蔡秉璁」，現場氣氛熱烈，也為接下來的選戰凝聚團結氣勢。