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▲中信兄弟江坤宇在台灣大賽G5敲出關鍵安打，9局上再度上壘並跑回致勝分，獲洪一中點名為攻守兩端最大功臣。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

▲味全龍總教練葉君璋率隊在台灣大賽取得3勝2敗優勢，但連續兩場未能封王，戰線延長至G6。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

2026年中職台灣大賽風雲變色！味全龍原本3連勝聽牌，距離總冠軍僅一步之遙，沒想到中信兄弟今（25）日靠著黃韋盛9局上關鍵高飛犧牲打，以4：3險勝龍隊，硬是從0勝3敗追至2勝3敗。台鋼雄鷹總教練洪一中今參與NOWNEWS今日新聞節目《野球名人房》直播派對，在比賽後以「肉已經到喉嚨」形容味全幾乎到手的冠軍，直言兄弟連贏兩場後士氣大振，更點出黃衫軍敢將洋投菲力士（Félix Peña）投入後援戰力，反觀味全還得顧慮下一戰，讓投手調度更加困難。洪一中認為，整場比賽中信兄弟的攻擊表現較為成功，尤其得點圈有人時，更能把握關鍵機會。其中江坤宇扮演最重要角色，2局上敲出適時安打，送回王威晨，幫助兄弟先馳得點；4局上再度敲安，送回宋晟睿，將領先擴大至2：0。即使7局下遭味全追成3：3，江坤宇仍在9局上率先敲安，隨後跑回致勝分，成為兄弟拿下G5的關鍵人物。洪一中直言，江坤宇不論攻擊或守備，都是這場比賽貢獻最大的球員。除了打線，洪一中也談到兩隊在投手調度上的處境差異。中信兄弟G5由羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，並將菲力士等洋投列入可出賽名單，必要時可以直接投入後援。對系列賽落後的兄弟而言，沒有保留戰力的空間。洪一中指出，兄弟已經沒有退路，因此最好的投手就必須投入眼前這場比賽，「反正失敗就沒有退路，最好的就上去。」相較之下，味全龍因為仍握有系列賽領先優勢，必須兼顧下一場的投手安排。洪一中認為，尤其當雙方比分打平，投手調度難度會進一步提高。「把洋投派上去，那如果沒贏球怎麼辦？」洪一中點出味全必須面對的問題。兄弟只需要全力求勝，味全卻得考量G6甚至後續戰局，這也是教練團調度的困難之處。談到台灣大賽走勢，洪一中用了一個相當生動的比喻，形容味全龍從3連勝到連吞2敗的巨大轉變。洪一中指出，味全龍前3戰打得相當順利，球隊士氣正旺，距離隊史第6冠只差最後一步，「三連勝看起來肉已經到喉嚨」，沒想到中信兄弟接連搶下G4、G5，硬是讓原本看似快要結束的系列賽重新出現懸念。他認為，味全龍雖然仍以3勝2敗領先，但中信兄弟連贏兩場，已經把低迷的士氣重新拉起來，接下來很難斷定哪一隊最終會勝出。「第六場會非常好看。」洪一中也樂見台灣大賽戰線延長，認為雙方競爭越來越激烈，不僅讓系列賽熱度持續升高，也讓原本一面倒的冠軍爭奪戰變得更有看頭。