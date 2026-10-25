這2場總計20局，中信兄弟用「神奇調度」讓氣勢徹底翻轉，也意外把味全龍強大的投手調度拖進泥沼戰，上演史上首度「讓3追4」奇蹟翻盤還有機會。

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史上沒有「絕對落後」球隊翻盤 甚至連G7都沒有打過

平野惠一連勝說不切實際？兄弟用4投手連追2場

但颱風意外襲來，卻也吹出中信兄弟的一線生機。

最關鍵部分還是在於兄弟最仰賴、且前4戰全數累癱的3位洋投勝騎士、菲力士與羅戈獲得一定程度的回血

味全龍牛棚收官誰來投？意外被兄弟拖進泥沼戰

牛棚人手相對充裕的味全龍，這2場最終卻都輸在預定的雙終結者陳冠偉、林凱威身上，面臨比賽收官階段，味全龍反而沒有足夠穩定的人手，迎戰氣勢打上來的中信兄弟。

中信兄弟今（25）日於局數不利局面下，靠著投手群奮力守成，搭配江坤宇一手遮天表現，終場4：3力克味全龍。中信兄弟在牛棚端可用戰力落後下，主帥平野惠一發起絕命反擊，從G4動用2位洋投後援守住，全力保住球迷笑容，歷經2天延賽，菲力士又第三度登板守下局面，中職歷史上舉辦過33次台灣大賽，其中有9次形成一方3：0絕對領先局面，多達7次最終是橫掃封王，僅有2014年中信兄弟追回1勝，以及1996年味全龍追回2勝，但最終仍都是由一開始取得壓倒性領先的球隊勝出，等於從來沒有「絕對落後」球隊能逼進G7，但如今兄弟只剩1步之遙，就能創造歷史。因而中信兄弟雖然還沒上演奇蹟翻盤，但已經成為史上第2支0：3一路追2場的球隊。且這2場，在牛棚沒有足夠安心戰力下，平野惠一連續2場將菲力士推上第一線，並只用呂彥青、蔡齊哲2名本土後援投手，「甲子園式」熱血調度也讓這2勝顯得彌足珍貴。還記得G3結束後，平野惠一賽後說出準備4連勝的豪言，被球迷評論：「雖然熱血卻不切實際」，許多象迷對於戰局也無法感到樂觀，主因在於兄弟與味全龍在牛棚投手端戰力懸殊，在洋投都能穩定吃完7、8局時，考驗的就是牛棚戰力，在2天休息下，，不僅羅戈再度先發，用98球吃下6.1局，後續菲力士還連續2戰登板，全數收下勝投，迎接G6到來，就把球交到上戰後援4.1局、用73球的勝騎士手上。相較於兄弟連續2場，全力讓呂彥青、蔡齊哲吃完中段，最後接上菲力士關門，剩下最後2場，壓力完全倒向味全龍身上，反觀中信兄弟早就沒有包袱，這2場還硬是靠著4位投手撐住，硬是把味全龍拖入泥沼戰當中，或許明戰葉君璋要有放手一搏的勇氣，將預定G7先發的鋼龍也在牛棚待命，以迎接張力拉滿的後段戰。