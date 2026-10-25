我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嵩拿到金鐘獎節目類導演獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

劉嵩以《南國啟示錄》獲得金鐘61節目類導演獎，他上台領獎時說，「一個團隊裡，最可以缺席的就是導演。其他人都是特別的重要。」他感謝公視的支持，讓節目在疫情期間停拍3年的狀況下還能完成，「我其實要退休了，希望大家繼續支持公視，公視是非常珍貴的。」讓人想起前陣子刪減預算的議題，台下許多人都面露感動。劉嵩拿到節目類導演獎，他一上台就先感謝團隊，並表示一個團隊，最可以缺席的就是導演，其他人都特別重要，劉嵩提到節目在疫情間停擺了3年，若不是公視的支持，這個任務無法完成，「在我的工作生涯的40年中，我最重要的每一次都來自於公共電視，公共電視培養我們，讓我們成長，讓我們茁壯，也讓我變成老人了。」劉嵩說，「我其實要退休了，公共電視呢，拿的是納稅人的錢，所以當我們在做節目的時候，我們兢兢業業，戰戰兢兢，珍惜每一分錢、資源，這也讓很多在做的各位，成為公視的一份子，同時我們引以為傲。我真的很希望大家繼續支持，公共電視是非常珍貴的。」不少人電視人都在台下聽到熱淚盈眶。