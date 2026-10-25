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曾國城今（25）日與蔡尚樺憑《全民星攻略》角逐第61屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，以總價約113萬6000元的行頭亮相紅毯，光是腕間的AP腕錶就要價100萬元。已擁有6座金鐘獎的他，面對第7座獎座卻另有目標，笑喊：「我要拚十座！我想當十全老人啊！」更宣布湊滿10座後就不再參賽，把機會留給後輩。曾國城這次穿上價值10萬元的黑色細條紋訂製服，以不對稱剪裁增添層次，搭配3萬6000元的黑色漆皮流蘇禮鞋，再戴上100萬元的AP腕錶，全身造型合計約113萬6000元。與蔡尚樺睽違4年再憑《全民星攻略》入圍，他得知消息時直呼「終於」，認為節目的內容與寓教於樂效果值得肯定。至於揭獎前是否緊張，他笑說不會，因為這是電視人的派對，反而親友近兩週不斷提前祝賀，讓他直呼：「大家都比我還興奮！」出道36年的曾國城，自2006年首度摘金至今，已累積6座金鐘。他希望未來能將戲劇獎項也納入收藏，等到拿滿10座，就不再參加比賽，「因為我覺得人生成就已經到達讓自己和家人滿意的地步，其他機會就留給弟弟妹妹吧！」他也透露一直想找同為57年次的羅時豐、游鴻明合作主持，節目名稱從《57同學會》想到《57真敢講》，笑說兄弟到了這個年紀，已經沒有什麼不敢聊，認為3人搭檔一定很好玩。