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颱風緣故台灣大賽順延2日 G7確定退出大巨蛋

中職官方宣布 台灣大賽G7場地為樂天桃園棒球場

台灣大賽系列賽G5剛結束，根據中職官方最新公告，預計將在10月27日晚間18：35開打的2026年台灣大賽G7，若明天中信兄弟再贏就確定舉辦，場地則會辦在第三地的樂天桃園棒球場。因為颱風緣故，台北市23、24日都停班停課，原定23日開打的G5，順延2天直到今年開打，中信兄弟靠著第九局搶下關鍵分，最終4：3贏球，連續追回2場，確定將戰線延長到明天的G6。因為後續賽程影響，台灣大賽最後一站確定退出大巨蛋，將轉移球場進行，但味全龍主場天母棒球場卻因薔琵颱風重創，屋頂被掀起一大塊，最終第7戰確定轉移至其他場地進行。根據稍早中職官方宣布，若台灣大賽最終打到G7，將在第三地的樂天桃園棒球場進行，完整公告如下：因應颱風可能影響台灣大賽賽程，味全龍球團已提前啟動備援場地評估，並與樂天桃猿球團聯繫，就場地使用、賽務執行及球迷服務等事項進行協調，預作轉場準備。由於臺北大巨蛋10月27日須進行原定檔期的整備作業，無法安排賽事使用，經中華職棒聯盟、雙方球團及相關單位共同協調，若系列賽進行至第七戰（G7），將於10月27日（二）18:35在樂天桃園棒球場舉行。感謝樂天桃猿球團在有限時間內提供場地及相關賽務協助，讓各項轉場準備得以提前展開；也感謝球迷朋友的理解與支持。相關售票、退票及入場辦法，將由味全龍球團另行公告，敬請留意官方最新資訊。