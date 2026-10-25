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▲味全龍洋投梅賽鍶在台灣大賽G2先發6局僅失1分，幫助球隊以3：1擊敗兄弟，G6將擔任封王戰先發。（圖／記者葉政勳攝）

項目 中信兄弟 勝騎士 味全龍 梅賽鍶 投手 右投 左投 G6前次登板 10/21 G4 10/18 G2 前次投球 後援4.1局、73球 先發6局、85球 前次休息天數 投1休4 投1休7 前次登板結果 協助球隊5：4勝出 6局失1分奪勝 G6關鍵 先發體能與投球局數 延續對兄弟的壓制

2026年中職台灣大賽戰線延長至第6戰！中信兄弟今（25）日以4：3險勝味全龍，從系列賽0勝3敗的絕境連扳兩勝，將戰績追至2勝3敗。雙方明（26）日將於下午3點05分在台北大巨蛋再度交手，先發投手也已出爐，由兄弟勝騎士（Mario Sánchez）對決味全梅賽鍶（Cristopher Mercedes）。黃衫軍力拚3連勝，將系列賽扳成平手，龍隊則期待梅賽鍶再次壓制兄弟打線，拿下隊史第6座年度總冠軍。中信兄弟總教練平野惠一早在G5賽前就透露，已經安排勝騎士準備第6戰先發，因此將他列入G5不出賽名單，保留投手戰力。勝騎士前一次登板是在10月21日G4，當時兄弟面臨0勝3敗的絕境，教練團將他當成後援投手使用，主投4.1局、用73球，協助球隊以5：4延長賽獲勝。如今經過4天休息，勝騎士將重新回到先發位置，但前次登板已投超過70球，能否迅速恢復先發強度、負擔足夠局數，將是重要考驗。過去中職台灣大賽尚未有球隊在系列賽0勝3敗落後下，最終連贏4場逆轉封王，黃衫軍若能再拿下一勝，就有機會將系列賽逼入決勝第7戰。味全龍則推出左投梅賽鍶，距離他前次登板已有7天休息時間，期待他複製第2戰的壓制表現。梅賽鍶在10月18日G2先發，使用85球投滿6局，僅被敲出5支安打、失1分，成功拿下勝投，幫助味全以3：1擊敗兄弟，取得系列賽2勝0敗領先。梅賽鍶在例行賽表現同樣出色，本季21場先發拿下10勝5敗、防禦率1.79，對中信兄弟4場先發繳出2勝1敗、防禦率2.08。值得注意的是，梅賽鍶本季在台北大巨蛋先發4場，取得3勝0敗、防禦率1.48，30.1局僅失5分自責分。如果味全獲勝，將直接封王；若兄弟再贏，雙方將以3勝3敗進入G7，爭奪年度總冠軍。