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明天天氣逐漸回穩！週一中南部午後留意陣雨

▲氣象署公布週一至週三降雨時程。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週一起適逢年度大潮！雲林沿海留意海水倒灌

週二、週三東北季風增強！北部及東北部轉涼

▲氣象署公布週四至週末降雨時程。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週末另一波東北季風南下 影響時間較短

▲氣象署未來一週氣溫趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風遠離台灣，光復節連假也即將結束，未來一週天氣將逐步回穩，但仍有兩波東北季風接力影響。中央氣象署表示，明（26）日各地大致為多雲到晴，27日、28日東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率提高，北部、東北部氣溫也會稍微下降；29日、30日東北季風減弱，天氣再度回穩，31日則有另一波較弱的東北季風南下。此外，10月26日至30日適逢年度大潮，部分沿海地區滿潮前後水位偏高，民眾也要留意海水倒灌及積淹水風險。氣象署預報指出，週一（26日）薔琵颱風遠離後，各地天氣逐漸穩定，大多為多雲到晴。東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，大台北地區則有零星短暫雨；中午過後，嘉義以南及南投山區也要留意零星午後陣雨。氣溫方面，北部、東半部及澎湖、金門高溫約28至30度，中南部約30至32度，馬祖約26度，各地低溫約21至25度。中南部白天仍較暖熱，外出應適時補充水分。除了天氣變化，民眾也要留意沿海潮位，氣象署提醒，10月26日至30日適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖等地，滿潮前後水位可能偏高，沿海低窪地區應留意積淹水及海水倒灌情形。此外，東北季風影響期間，沿海地區可能出現較強陣風及較大浪，民眾從事海邊活動時應注意安全，避免前往危險海域。週二、週三（27日至28日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率提高，可能出現局部短暫雨；其他地區大致維持多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區則有零星短暫陣雨。東北季風影響期間，北部及東北部高溫約25至27度，各地低溫約20至23度。北部及東北部民眾外出可適時增添衣物，前往迎風面地區也建議攜帶雨具。到了週四、週五（29日至30日）東北季風減弱，水氣減少，北部及東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴。基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，午後中南部山區則可能出現零星短暫陣雨。不過，隨著風向轉為偏東風，東半部及基隆北海岸仍可能出現局部降雨，民眾安排戶外活動時，仍應留意最新天氣預報。週六（31日）另一波東北季風增強並影響台灣，北部及東北部天氣再度轉涼，桃園以北及東北部有局部短暫雨，東部及東南部則有零星短暫雨，其他地區大致為多雲到晴。到了週日（11月1日），東北季風再度減弱，降雨逐漸趨緩，大台北及東半部仍可能出現零星局部短暫雨。整體而言，這波東北季風影響時間較短，各地氣溫變化幅度不大。至於今年第30號颱風「煙花」，目前仍位於距離台灣相當遙遠的海面上。氣象署表示，颱風未來持續朝西移動，預估5天後距離台灣仍約2500公里，對台灣天氣暫無影響，後續路徑仍須持續觀察。