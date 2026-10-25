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▲ 前議長爲議員女兒黃香菽披上彩帶。（方向。（圖／市議員黃香菽提供）

▲ 高雄市三民區市議員黃香菽今(25)下午舉行競選總部成立大會，3000多位市民朋友湧入義民廟廣場用行動力挺黃香菽。（圖／市議員黃香菽提供）

高雄市三民區市議員黃香菽今(25)日下午舉行競選總部成立大會，3000多位市民朋友湧入義民廟廣場用行動力挺黃香菽，黃香菽以「三民起飛」為主軸，提出延續地方建設、帶動商圈發展與完善生活環境為方向；國民黨高雄市長候選人柯志恩大力肯定黃香菽在議會扛起黨團總召重任，呼籲鄉親把支持化為選票，更要為她衝最高票，讓黃香菽繼續為三民打拚。今天的競總成立大會包括高雄市長候選人柯志恩、前立法院長王金平、中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍、正修科大校長龔瑞璋、世界客屬總會副理事長黃桂香等人也到場支持。柯志恩致詞時表示，四年前見證香菽的父母親親手為她披上彩帶的畫面讓她當場淚目，當時的場景還歷歷在目，如今看見她在議會與基層服務的表現，見證了她的成長與改變。柯志恩指出，黃香菽更擔任黨團總召，帶領議員同仁在議會強力監督，除了帶領黨團面對議題攻防，也必須協調成員、維繫彼此關係，黃香菽能夠承擔這份責任，柯志恩大力讚賞與肯定。柯志恩也提到，黃香菽一直都很關心三民的地方建設，積極為基層鄉親發聲，是她重要的好夥伴。柯志恩也指出，選舉不能因為選情穩定就鬆懈，每一份支持都必須投票才算數，才能讓認真做事的人繼續留在議會為地方爭取建設、監督市政。柯志恩強力呼籲，三民區的市民好朋友11月28日一定要出門投票，更要為香菽衝最高票，讓香菽繼續留在議會，為三民爭取更多建設，更要和柯志恩一起為高雄打拼！市議員黃香菽表示，從四年前「更好的三民」到這次的「三民起飛」，秉持的是不忘初心的服務態度。黃香菽說，這些年她走遍三民區的各個角落，傾聽鄉親好朋友需求，也常辦理公聽會、與專家學者討論地方發展，希望把大家的託付化為具體建設。未來也將持續從經濟、交通、都市更新，以及長輩、青年與孩子的照顧需求著手，讓建設延續，更要讓幸福落實在市民好朋友的日常生活當中。而針對高雄車站周邊發展，黃香菽指出，地面的傳統商圈應與地下車站經濟串聯，帶動周邊整體發展。面對相關工程可能造成的交通影響與居民出入不便，黃香菽也承諾會持續嚴格監督、要求工程如期完成，盡可能降低對鄉親生活的衝擊。在中都地區，她也提出活化中都磚窯廠、推動公共建設提前到位的方向，因應人口增加，逐步完善地方生活機能。競選總部主委、前議長莊啟旺肯定黃香菽多年來的問政與地方服務表現，呼籲支持者成為她的助力，向親朋好友爭取支持，凝聚更多力量。黃桂香也表示，三民是大家共同生活的家，肯定黃香菽積極深耕基層、傾聽民意、協助解決問題的用心，盼讓認真、負責任的人繼續服務鄉親。黃香菽最後感謝各界與鄉親長期支持，強調三民的改變不能停止，也無法靠一個人完成。她將持續秉持不忘初衷的態度，與鄉親共同努力，延續地方建設、改善生活環境，從更好的三民邁向三民起飛，未來也要跟柯志恩市長一起，繼續為三民努力、為高雄打拚！