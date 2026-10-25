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一名中國籍女子涉嫌走私約20公斤的香腸，遭警方逮捕，女子被逮後辯，她不知道香腸裡面有肉，答案令人咋舌。根據日本新聞網與朝日新聞報導，涉案嫌犯為47歲中國籍女子孫楠楠。她涉嫌於10月15日將約20公斤的香腸藏入行李箱等處攜帶入境日本關西機場，為防堵「非洲豬瘟」等家畜傳染病流入，該類肉製品目前均被列為禁止輸入項目。嫌犯將香腸藏在套著黑塑膠袋的紙箱內；警方隨後也從她的行李箱中查扣了大量同款香腸。生活環境課表示，女子涉嫌與身分不詳人士串通，於10月15日自中國上海浦東機場出發的班機上，以隨身行李攜帶主要原料為雞肉和豬肉的包裝香腸共計21.75公斤，並輸入至關西機場。這些香腸研判為在中國販售的產品，分別裝在2個行李箱和1個後背包內，隨後在機場被海關人員查獲。該女子在接受調查時說明，自己經常前往日本觀光，並將旅遊過程發布在中國社群軟體「微信」（WeChat）上，隨後收到不明人士傳送訊息，委託她幫忙運送香腸。雙方約定的酬勞約為4,800日圓。日本《家畜傳染病預防法》規定，依據豬瘟、禽流感等對畜牧業影響重大的傳染病發生狀況與防疫措施，禁止自特定地區以外輸入畜產品。該名女子疑似是應徵了非法高薪打工協助走私。面對警方調查，孫嫌對部分指控予以否認，辯稱「我不知道裡面含有肉類成分」。