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▲小禎（右圖）帶領6位Keyboard老師向所有幕後Keyboard老師致敬，主持功力被網友稱讚很穩。（圖／三立電視）

第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮今（25）日晚間在台北流行音樂中心登場，小禎（胡盈禎）在第二段表演節目帶領6位Keyboard老師向所有幕後Keyboard老師致敬，不過她後半段突然獨唱A-Lin的〈摯友〉，被網友認為有些突兀，揶揄「A-Lin臨時沒辦法來嗎」。小禎在「綜藝神之手」與6位資深Keyboard老師阿秀、阿咪、阿毛、小威、小小咪、宥子同台，演奏台灣觀眾熟悉的經典綜藝節目旋律與招牌音效，如《超級星期天》、《龍兄虎弟》音樂教室、《康熙來了》等節目配樂，並和父親胡瓜、曾國城高歌互動，向幕後默默救場與撐起氣氛的Keyboard老師致敬。前半段的表演，網友一面倒給予好評，「哇 死去的記憶」、「我覺得這個表演很棒欸」、「這段很讚」、「阿咪老師怎麼都不會老」、「突然發現好像沒設他們的獎捏」、「好懷念！」還有人大讚小禎的主持功力很穩，紛紛點名她接下一屆主持任務。不過後半段，小禎在6位Keyboard老師的伴奏下，現場帶來A-Lin的熱門情歌〈摯友〉，且看似全程唱現場，沒有對嘴和墊音，部分網友認為勇氣可嘉，唱現場的功力不算太差，但對於該橋段覺得有些為唱而唱，與節目主題沒有太大的關聯，還有人調侃：「是本來要唱的歌手沒來嗎」、「還是請A-Lin來唱會比較感動！」