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林韋君的警官爸爸林金祥與大腸癌搏鬥12年，於10月11日離世，享壽73歲。她今（25）日在爸爸告別式結束後發文，以「我沒有爸爸了」開頭，透露爸爸生前決定接受安寧照護，讓一家人有時間好好說愛、道別，但即使已有心理準備，至今仍讓她心如刀割，難以承受失去至親的痛。林韋君寫道，爸爸與大腸癌共處、搏鬥了12年，到了最後，依然以她熟悉的帥氣、果斷與勇敢，面對生命最後一程。因為爸爸的決定，家人得以珍惜剩下的相處時間，把心裡的愛好好說出口，也認真向彼此告別。從爸爸決定接受安寧照護，到真正離開，再到如今，她的悲傷始終沒有減輕。林韋君感嘆：「告別至親這件事，真的不是做好心理準備就可以淡然面對的！」短短幾句話，道出陪伴爸爸走到最後的不捨。林韋君也向爸爸治療期間的北醫醫護團隊致謝，感謝主治醫師魏柏立及各科醫師、護理人員，不僅耐心照顧爸爸的需求，也尊重並配合他的每一個決定，讓爸爸多了安全感，家人也能更加安心。近年投入瑜伽教學的她，特別感謝願意讓她持續請假的瑜伽教室、老闆與學員，以及工作合作的廠商、夥伴，讓她在爸爸最後這段日子，能夠全心陪伴、照顧，不必為工作安排分心。林韋君表示，爸爸如今已沒有病痛，今天的告別式也圓滿結束。她感謝治喪團隊的協助，讓悲痛、不知所措的家人有所依靠，也向到場送別爸爸及致贈花禮的親友表達謝意。即使再也無法像過去一樣與爸爸相處，她仍承諾，會帶著爸爸教會自己的一切，勇敢、堅強地繼續生活。她不捨喊話：「爸爸，我愛您～我會一直一直都想念您。」盼望爸爸放下牽掛、一路好走，也留下女兒最深的思念：「如果可以的話，也記得回來看看我們。」