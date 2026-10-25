賽後兄弟主帥平野惠一透露，延賽這2天，他看到江坤宇都持續努力練習，今天也比任何人更早到球場練打

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中信兄弟當家球星江坤宇，今（25）日台灣大賽G5單場猛敲3安打，包含第九局大膽搶攻盜三壘，成為本場勝敗分水嶺，，「付出這些努力，一定會呈現在球場上，相信行動可以給學弟們、年輕選手榜樣、學習。」江坤宇台灣大賽前4場，累積12打數僅敲出1安打，但本場大復活，從味全龍蔣銲手中敲出2安打，第九局再棒打味全龍終結者林凱威，隨後1出局成功盜上三壘，靠隊友高飛犧牲打跑回超前分，成為本場最關鍵人物。賽後主帥平野惠一坦言，這是多虧選手創造機會，才能戰線運用腳程的成果，他也一改過去幾戰完全不評論單一選手的立場，當被問到江坤宇表現時，透露他這2天觀察，「阿坤這幾天，延賽空檔時也努力練習，今天比任何人更早到球場練打，付出這些努力，一定是會呈現在球場上。」平野惠一感性說盜，「相信行動可以給學弟們，年輕選手榜樣、學習，希望他持續成為榜樣、帶領球隊。」隨後面對明天到來的G6，「明天也會拿出所有戰力比賽，這些選手們都知道是不能輸比賽，都是拼全力去做，感謝選手。」江坤宇賽後則說，「前幾天很多練習，今天上場沒特別想法，就是相信自己能做到。」至於關鍵盜壘，他笑說，剛好有一個Timing，「跟三壘教練有眼神，出來後就大膽去做。」結果平野惠一在一旁笑著提醒江坤宇：「不要講出戰術吧！」