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▲Simon今年初胰臟癌過世。（圖／翻攝自YouTube＠金鐘獎）

金鐘獎最令人感傷的橋段就是緬懷已故藝人，除了幕後工作人員之外，資深經紀人Simon（吳權浩）也出現在大螢幕上，鏡頭馬上切到坐在台下的許孟哲、孫協志，兩人神情嚴肅，還靠在一起說了會兒話，讓許多看直播的觀眾都陷入哀傷情緒。今晚金鐘獎的已故藝人橋段出現袁惟仁、周麟、導演張綾育、製作人沈麗玲、游國謙，以及keyboard老師詹緒純，接著是資深經紀人Simon（吳權浩），Simon是喬傑立資深經紀人，跟著孫德榮一起打天下，捧紅5566，此時坐在台下的孫協志和許孟哲表情有些嚴肅，但也說不上悲傷，兩人還靠在一起說了幾句話。Simon今年1月因胰臟癌病逝，享年52歲，孫德榮、彭小刀等人都現身他的告別式，孫德榮當時難過地說，大約在3年前Simon身體出現異狀，前往三總就醫，當時出現黃疸症狀，身旁親友一度以為是他早年應酬多、愛喝兩杯所致，孫德榮當時還苦口婆心勸他戒酒。未料進一步檢查後，竟確診為致死率極高的胰臟癌。孫德榮說，在三年抗癌路上，Simon經歷多次化療，病情一度好轉並能出院，讓孫德榮看見了希望，「胰臟癌的存活率通常只有5%，我一直深信他會是那個幸運的5%奇蹟。」孫德榮難過表示，但後來病情急轉直下，奇蹟沒有發生，讓孫德榮痛失好戰友。