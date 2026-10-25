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曾寶儀今（25）日憑《我們回家吧3》拿下第61屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，激動哭到難以平復，連準備好的感謝名單都來不及打開。她在後台坦言，原以為自己早已看淡得失，完全沒想到會哭成這樣，「我剛剛自己被自己嚇到了，真的。而且我沒有想到原來得獎我可以這麼開心」，此外她也開心的說，希望能繼續做第四季，表示希望以後能訪到陳奕迅、劉在錫。曾寶儀透露，典禮當天原本一直很淡定，覺得做了這麼多年，得獎與否似乎都能接受，直到看到浩子與千千上台頒獎，心情突然改變。兩人一位是她喜歡的朋友，一位是《我們回家吧》第一季第一集的來賓，讓她覺得格外有意義，「我真的太想從他們兩個手中拿到。」真正聽到自己的名字時，她形容過往經歷像跑馬燈般閃過，整個人語無倫次。原本寫下要感謝的人事物，卻根本沒時間看，忍不住開玩笑：「那個90秒，我懷疑三立有偷秒數。」她也笑說，本以為自己有修行、已看淡很多事情，如今才發現「顯然是我想太多」。盼得獎催生第四季 點名訪問陳奕迅、劉在錫談到特別邀團隊上台，曾寶儀強調，沒有幕後夥伴，就不可能有《我們回家吧》，更不會有自己領獎的機會，「主持從來不是一個人去成就自己，我們其實只是一個節目的一塊小小拼圖。」走進後台看到熟悉的媒體，她再次感受到拿著真正獎座拍照的激動。對於第四季她直言非常期待，將這次獲獎形容為老天爺摸摸頭，鼓勵大家繼續前進。她希望有機會到香港訪問陳奕迅、赴韓國訪問偶像劉在錫，也想走訪綠島、蘭嶼、澎湖、金門及馬祖，笑說光前兩位來賓，預算可能就花完了。曾寶儀在台上也感謝張小燕，但受訪時還來不及聯絡對方，甚至不知道手機放在哪裡。她表示相信小燕姐一定會看電視，也有太多朋友、家人想感謝，只是當下太激動，原本準備好的話全忘了。