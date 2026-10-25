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中華職棒中信兄弟今（25）日台灣大賽G5以4：3險勝味全龍，成功將戰線延長至G6。洋投菲力士（Felix Pena）連續2戰奪下後援勝，成為繼2023年樂天桃猿豪勁（Bradin Hagens）後，台灣大賽史上第2位連續2場（無間隔）拿下勝投的投手。有趣的是，菲力士今年例行賽一勝難求，卻在台灣大賽連拿2勝，「可能是上帝要我把運氣留到最後。」談到G5因颱風連續延賽，菲力士也將功勞歸給上帝，「上帝給我們機會，多2天休息、調整。」菲力士在今年台灣大賽曾扛下G2先發重任，當時面對龍隊主投4.1局失3分（2責失），隨後遭李凱威的強襲球擊中退場，最終兄弟以1：3吞敗，菲力士承擔敗投。短暫休息2天後，菲力士在G4延長賽第11局臨危受命後援登板，主投1局無失分，最終靠著隊友詹子賢敲出再見安打氣走龍隊，菲力士進帳1場後援勝。因薔琵颱風攪局，台灣大賽G5順延2天，菲力士也因此獲得3天充沛休息；今日在G5再度後援登板，力投2局無失分。靠著9局上兄弟攻下致勝分，終場以4：3險勝龍隊，菲力士再度拿下1場後援勝。菲力士也成為台灣大賽史上第2位連續2場（無間隔）出賽皆奪勝的投手，前一位是2023年台灣大賽G2與G3的豪勁。菲力士賽後表示，全隊面對「背水一戰」都將力量集合起來，讓所有的可能性發生。談到G5因颱風攪局而多休2天，菲力士說，「這是上帝給我們的一個機會，讓我們有2天的時間可以恢復、調整。不只是我，還有其他的先發投手，我們也會盡最大的力量把比賽完成。」被問到後面2戰是否還能登板，菲力士說，「還是要看當下的感覺如何，可能我現在說可以，但明天身體感覺不知道會怎樣。」菲力士直言，若球隊需要他、且身體狀況允許，絕對能隨時登板投球。兄弟總教練平野惠一則表示，會再跟菲力士本人確認，「若狀況沒問題會再安排。」今年例行賽菲力士出賽12場一勝難求，台灣大賽卻連續2場拿下後援勝，「可能是上帝把我的運氣留到最後，在最後這2場重要的比賽拿到勝投，對我們整隊都是很好的事。」