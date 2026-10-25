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▲千千金鐘頒獎被浩子CUE轉身！露出雪白美背 挖洞直接開到股溝（圖／翻攝自YouTube@金鐘獎）

大胃王網紅千千今年跨界參加節目《請世界吃桌》，擔任班底，今（25）日也與浩子共同參與第61屆金鐘獎頒獎典禮，擔任頒獎人，頒發生活風格節目獎等獎項。浩子一上台就CUE千千轉身，原來是因為千千的禮服曾有玄機，她背面居然大挖洞直接開到股溝，露出大片雪白美背，還有深藏不露的好身材，讓台下尖叫聲不斷。千千與浩子攜手擔任頒獎嘉賓，她身穿一件白色禮服，正面採高領繞脖設計，但背面則是直接大挖洞開到股溝，千千一轉身，就露出雪白美背，身材曲線好到不行，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，狂誇千千實在太有誠意。不僅如此，千千今天也發揮幽默感，在頒發節目類剪輯獎之前，突然大秀歌聲，五音不全的演唱〈我的未來不是夢〉，唱到一半時，浩子則默默拿出大型剪刀，在她面前喀嚓一聲，千千立刻秒懂閉嘴，改成嚴肅頒獎的狀態，讓粉絲看了全笑翻。