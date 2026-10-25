我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長參選人沈伯洋日前接受資深媒體人張雅琴專訪並於今（25）日首播，第一段為全英語問答，被問及若勝選是否打臉中國，或是向國際社會傳達什麼訊息？對此沈伯洋提及自己被中國列為黑名單，甚至派人跟蹤他與家人，如果自己感到害怕，就是向全世界表示市長交由北京來指定，若勝選並非打臉中國，而是向全世界展現這就是台北市民的自由，透過這樣的選舉選出市長。若中國感到生氣或挫折，只因為台北舉行了一個正常的選舉，那是北京的問題。沈伯洋接受張雅琴專訪，第一段20多分鐘為全英語問答，被問及若勝選是否打臉中國，或是向國際社會傳達什麼訊息？沈伯洋提及，自己2024年被中國列為頑固台獨份子黑名單，重慶警方隔年立案刑事案件，說要逮捕他，甚至找了台灣的人要跟蹤他與家人。沈伯洋說，中國想讓他害怕來干預選舉，必須要展現勇氣，不會屈服恐嚇。至於打臉中國，自己參選市長並非打臉誰，而是關心這個城市，想解決城市的問題，如果面對恐嚇威脅感到害怕，就是向全世界表示市長交由北京來指定，強調台北市長只能由台北市民來決定，向全世界展現這就是台北市民的自由，透過這樣的選舉選出市長。若中國感到生氣或挫折，只因為台北舉行了一個正常的選舉，那是北京的問題。