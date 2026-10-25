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全球旅客飛往澳洲有新選擇！西雪梨國際機場正式對外開放旅客營運。首架捷星航空（Jetstar）飛往黃金海岸的 JQ362 班機起飛，與雪梨機場不同，該機場採全年無休、24 小時全天候營運模式。根據澳洲廣播公司報導，這座坐落於巴傑斯溪（Badgerys Creek）的航空樞紐，距離雪梨市中心商業區（CBD）約 45 公里，距彭里斯（Penrith）市中心 18 公里；與雪梨的馬斯覺（Mascot）航廈不同，該機場採24 小時全天候營運模式。西雪梨國際機場（WSI）先前已於 7 月份正式啟動貨運業務。WSI 執行長希基（Simon Hickey）表示：「我們就像剛經歷一場馬拉松的最後衝刺，雙腿雖然有點發軟，但能走到這一步，我們感到非常高興。」聯邦基礎設施與交通部長凱瑟琳（Catherine King）週日對長達數十年的建設計畫成果表達高度讚揚。她說：「要成就真正宏大的事業，需要無比的毅力。」澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這座機場將成為全澳洲最頂尖的機場，「這是西雪梨的大日子、是雪梨的大日子、是新南威爾斯州的大日子，更是全澳洲的大日子。這不僅僅是雪梨的第二座機場，也不只是西雪梨最好、最新的機場；毫無疑問，這就是全澳洲最優秀的機場。」希基指出，「我們的設計初衷就是為了持續成長。我們打造了一座規模與阿德雷德機場相當的航廈，年旅客吞吐量約為 1,000 萬人次。我們起步不會立刻達到每年 1,000 萬人次，但我們會朝這個目標邁進，預計到 2030 年代初至中期，客流量就會逐步接近這個水準。」他估計，隨著增建更多航廈與另一條跑道，WSI 最終有望達到每年 8,200 萬人次的最大旅客吞吐量。目前飛往該機場的航空公司有澳洲航空與旗下捷星航空、紐西蘭航空，計劃開通飛往西雪梨航線的國際航空公司包括斐濟航空（Fiji Airways）、卡達航空（Qatar Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）和越捷航空（VietJet Air）。