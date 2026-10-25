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中華職棒中信兄弟今（25）日在台灣大賽G5以4：3險勝味全龍，以2勝3敗逼出系列賽第6戰，不過陣中雙箭頭張士綸、張仁瑋打擊狀態仍不理想，此役合計7打數0安打。兄弟總教練平野惠一賽後被問及明（26）日打線是否會異動時，他坦言會好好深思熟慮後再做決定。平野指出，兄弟能走到這步，都是多虧年輕選手的力量，即便年輕人遇到低潮，他也不會將其視為非戰力，「要把選手換下場，其實非常簡單，但為了選手、球隊的未來，以及眼前非贏不可的比賽，我會利用這短暫的時間好好傷腦筋、仔細評估。」兄弟今日在關鍵G5靠著9局上黃韋盛的高飛犧牲打，以4：3險勝龍隊，成功將戰線延長到G6。不過兄弟雙箭頭張士綸、張仁瑋此役仍持續低迷，兩人合計7打數無安打，系列戰5場累計39打數2安打。賽後被問到明日打線是否考慮異動，兄弟總教練平野惠一表示，「我會好好深思熟慮後再做決定。」平野強調，兄弟一直都保持著「競爭」意識，「雖然（張）士綸這幾場沒有打出安打，但他帶給球隊的影響力依然是在的。身為主力球員或先發球員，本來就常會遇到即便狀況不好、打不出安打，但依然非得上場不可的處境。」他直言，球隊能打到台灣大賽，要歸功於年輕球員的付出，「這當中當然也包含了（張）士綸。所以，我絕不會因為他打不出安打，就認為他不是球隊的戰力；我反而希望能盡可能讓他們多累積經驗。」平野進一步表示，就算年輕選手打不出結果、打擊端沒有表現，也絕不認為年輕選手不是戰力，「我真的很想讓他們吸取經驗。畢竟如果不反覆經歷失敗，人是無法變強的。不去累積這些實戰經驗，球員是無法進步的。」他坦言，「要把選手換下來不讓他上場，其實是非常簡單的一件事。但為了球隊的整體、為了選手個人的未來、為了球隊未來的發展，以及面對眼前非贏不可的比賽，我會利用這短暫的時間好好傷腦筋、仔細評估。」兄弟在G4延長賽成功續命，當時平野受訪時曾表示，G5的關鍵是與龍隊頂級洋投第2輪交手是否有突破，此役打線從蔣銲（John Gant）手中攻下3分，且在比賽中途就被打退場。對於子弟兵今日對蔣銲的表現，平野僅表示，希望媒體去詢問選手是否有對蔣銲成功復仇，「我很希望你們能跟選手確認這些事情。至於我個人的期許，今天的比賽已經結束了。」平野直言，明日對方的先發投手梅賽鍶（C.C. Mercedes），上一次也是徹底壓制了兄弟打線，「這次我們一定要把面子討回來。希望全隊都能趕快切換好心態，全力迎戰明天。」