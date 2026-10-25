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第61屆節目類金鐘獎今（25）日晚間登場，王識賢、蕭景鴻（阿弟）和阿跨面跨世代合作，演唱多首膾炙人口的歌曲，不過網友在留言區討論最多的居然是「ENERGY逃兵的那個」，誤會阿弟沒有當兵，而粉絲則幫忙解釋，阿弟曾經短暫入伍12天，後來因為腰椎受傷導致椎間盤突出被驗退。金鐘獎第三段表演節目「鋼鐵意志」由王識賢、阿弟及新生代饒舌歌手阿跨面跨世代合作，3人以搖滾與饒舌交織出熱血氣勢，結合LED大畫面串聯本屆入圍實境節目的精彩片段，向長期在鏡頭後付出的影視與電視工作者致敬，一連演唱〈亡命之徒〉、〈勇敢〉、〈再出發〉等夯曲，穩定的唱功博得不少好評。不過許多收看直播的網友把焦點放在阿弟身上，「怎麼會請逃兵的人表演」、「是ENERGY逃兵的那個嗎」、「沒當兵的就不用上來了吧」，誤會阿弟是ENERGY團體中涉及「閃兵案」的成員。據了解，ENERGY中，阿弟曾經短暫入伍，後來因為腰椎受傷導致椎間盤突出，入伍12天後遭驗退，算是未服完兵役，隊長牛奶是因為脊椎移位免服兵役，Toro（郭葦昀）則是有正常服完替代役，是團體中唯一有服完兵役的人，至於涉及逃兵的成員則是坤達、書偉和前成員唐振剛。