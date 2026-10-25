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蔡黃汝（豆花妹）今（25）日與孫協志、王仁甫、許孟哲及峮峮憑《飢餓遊戲》拿下第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，在後台被問到最想與誰分享喜悅，她大方點名八三夭阿璞（李賢璞），笑說：「當然也要謝謝我的好朋友李賢璞，謝謝！」一句話讓現場立刻響起歡呼，她也透露，對方與雙方家人都相當支持節目。豆花妹透露，阿璞事先就關心獎項幾點揭曉，得知大約是晚間9點半，便準備留意轉播，更告訴她，不管有沒有得獎，都要祝賀這個節目。她表示：「他的家人、我的家人都支持。」一旁王仁甫也跟著接話道謝，讓後台氣氛相當熱鬧。這次是豆花妹第二度入圍，她表示上次家人沒有到場，今年媽媽與姐姐特別前來，讓這座獎更有意義。孫協志聽完立刻提醒：「還有我們啊！」她隨即回應：「你們本來就是家人啊！」逗得王仁甫直誇她很會說話。她也計畫在慶功宴結束後，再與家人好好慶祝。回想獲獎當下，豆花妹坦言，一度懷疑自己是不是在做夢，原本已和搭檔說好由她先講感言，真正站上台卻突然不知道該說什麼。王仁甫笑說，大家事前還分配好發言時間，沒想到豆花妹一開口就講了約50秒，讓後面的主持人開始擔心來不及。她則解釋，自己的體感明明很快，一看倒數才發現時間已剩不到一半，當場心想：「完蛋！」最後發言的孫協志，更因看見「嚴重超時」提醒而緊張加速。王仁甫表示，《飢餓遊戲》適逢十週年，頒獎日又與十年前第一集播出的日期相同，讓他格外期待能獲獎，真正聽到節目名稱時，全身都起雞皮疙瘩。他也分享，出門前老婆季芹就問：「家裡的櫃子是不是需要騰一個空間出來讓你放獎座？」如今順利抱獎，他打算回家與老婆、朋友一起慶祝。孫協志則感謝屠潔送的媽祖御守，也提議找時間請整個《飢餓遊戲》團隊吃頓大餐。