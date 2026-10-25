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▲ 沿途民眾熱情打招呼，不少人直呼「阿川本人好帥！」、「我每天都在電視看你！」現場互動熱絡，展現高人氣。（圖／市議員候選人鄧巧佩提供）

2024年「搶救王義川大兵」口號席捲全台，今(25)日立委王義川再度走進鳳山街頭，陪同民進黨市議員候選人鄧巧佩掃街拜票。沿途民眾熱情打招呼，不少人直呼「阿川本人好帥！」、「我每天都在電視看你！」現場互動熱絡，展現高人氣。王義川表示，高雄要持續進步，市議會民進黨團就要力拚過半，避免重演立法院的種種亂象，才能讓市政建設穩健推動。他強調，鳳山是高雄人口最多的行政區，鄧巧佩正是最關鍵的一席。王義川也肯定鄧巧佩的專業與經歷，鄧巧佩過去曾擔任護理師，具備中山大學環境工程碩士學歷，也累積多年政治幕僚與地方服務經驗，是兼具專業背景與實務經驗的新人，呼籲市民給她機會，讓她進入議會為鳳山打拚。鄧巧佩表示，自己會帶著過去的專業與服務經驗，持續傾聽地方需求，認真做好每一件事。她也懇請鳳山的市民朋友給予支持，讓有專業、肯做事的人才進入議會，為鳳山努力。