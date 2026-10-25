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台北市長參選人沈伯洋日前接受資深媒體人張雅琴專訪並於今（25）日首播，張雅琴提及國民黨前副主席連勝文稱聽不懂他的AI政策，嘲諷稱可能身旁有人在抽大麻，而台北市長蔣萬安也沒下車，稱科技廊帶政見很「ㄎ一ㄤ」，拋出了松機遷移議題後還不下車，沈伯認為這是國民黨一開始的戰法，要灌輸藍營支持者沈伯洋亂講、沒有執行力，讓支持者懶得去看，自己就是上遍各節目，持續闢謠，認為這戰法對藍營其實不利，「幫他把車門焊死」。張雅琴專訪時問及連勝文稱聽不懂他的AI政策，嘲諷稱可能身旁有人在抽大麻，而台北市長蔣萬安也沒下車，稱科技廊帶政見很「ㄎ一ㄤ」。沈伯洋說明，國民黨在他參選一開始的時候，就是在批評自己在講廢話，不管什麼狀況，最終就是要連結到沈伯洋亂講、沒有執行力，甚至變成全台北最大的藥頭，如此一來支持者就會懶得去看，藍營藉此鞏固自己支持者。沈伯洋說，反正自己就是持續上各大節目，藍營支持者就是會不小心看到，但可能會產生「這我聽得懂啊」的念頭，甚至有支持者會生氣國民黨在欺騙，所以自己就是持續闢謠，也認為這戰法對藍營其實不利，「幫他把車門焊死」。