我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟今（25）日在台灣大賽G5以4：3險勝味全龍，以2勝3敗逼出系列賽第6戰。當家游擊手江坤宇揮別前4戰的低潮，此役繳出3安「猛打賞」還貢獻2分打點，並在9局上跑出關鍵「盜三壘」，跑回球隊致勝分。江坤宇賽後透露，盜三壘是自己的想法，與教練確認過眼神就決定啟動。兄弟從0勝3敗一路追到2勝3敗，江坤宇認為非常不容易，無論最終結果如何，至少有一起拚過；他也直言，全隊被3洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士（Felix Pena）的連續登板企圖心感染。江坤宇在台灣大賽前4戰僅1安，此役迎來大爆發，單場敲出3安、2打點，還在9局上跑出關鍵的「盜三壘」，並跑回致勝分，成為此役贏球大功臣。賽後江坤宇表示，有時候這就是棒球，「在練習的時候有付出，上了場就是不管結果如何，就相信自己，有好的結果自己也滿開心的。」談到關鍵的「盜三壘」，江坤宇透露是自己的想法，「剛好有一個眼神，就有了這個想法，也不知道教練有沒有看到我，覺得好像是這個timing，自己做了這個決定，就放手去跑，後面（黃）韋盛又打高飛犧牲打，結果是好的就好。」從0勝3敗追到2勝3敗，江坤宇直言非常不容易，「可以走到今天這一步，又是背水一戰的狀態，大家已經沒有理由放棄，我們這群兄弟一起拚戰到底，不管結果如何，至少我們一起拚戰過。」能夠贏下G5，江坤宇認為意義重大，「從0勝3敗的局面到今天這場，大家在過程中一定有學習到很多東西，凝聚力又更上一層樓。」江坤宇直言，陣中羅戈、勝騎士、菲力士連續登板的企圖心感染到全隊，「不管他們前一天或前一場已經投了100球，隔一天還是說可以在後面登板，想要為球隊貢獻的感覺，我相信每個人一定都會被感染。」