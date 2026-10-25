我是廣告 請繼續往下閱讀

金鐘獎節目類頒獎今（25）日的典禮落幕，胡瓜在第61屆金鐘獎接連錯失「實境節目主持人獎」與「綜藝節目主持人獎」，不過與陳亞蘭、歐漢聲合作的《週末最強大》，仍拿下「綜藝節目獎」。評審委員黃國華於典禮後說明，綜藝節目主持人獎最後由《11點熱吵店》沈玉琳、Melody以5比2勝出，關鍵在於兩人難分主副、對節目具有不可取代的影響。黃國華表示，綜藝節目主持人獎經過兩輪評選，最後由《11點熱吵店》與《週末最強大》主持群競爭，7位評審以5比2選出沈玉琳、Melody。談到兩組差異，他肯定胡瓜與搭檔的配合，認為整體表現強烈、精彩，但仍能看出主副關係；相較之下，《11點熱吵店》兩位主持人的搭配，「就很難說誰是主誰是副」。他進一步解釋，週末綜藝包含短劇、歌曲及棚外實境，單元本身就有看點，主持人的演出讓內容更加精彩；但《11點熱吵店》讓評審思考：「如果不是這兩位主持人的話，那個節目會是什麼樣子？可能一定就遜色很多很多。」實境節目主持人獎則由孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮及蔡黃汝，以《飢餓遊戲》抱回獎座。黃國華透露，最後主要競爭對手是《胡來旅行社》主持人胡瓜、女兒胡小禎以及兒子胡釋安，經兩輪評選以6比1勝出。他用料理形容主持組合，有些像「蔥爆牛肉」，牛肉是主角、蔥負責提味；《飢餓遊戲》則像「番茄炒蛋」，「你都說不出來是番茄比較重要，還是蛋比較重要」，彼此豐富對方的滋味，整體調和，難以區分主角與配角。至於《11點熱吵店》被問及黃腔、黃色笑話是否影響評選，黃國華表示：「評審並沒有看每一集。送審的那幾集都沒有這樣的問題。」他強調，既然比賽允許挑選集數送審，就應尊重評選方式，不會以平時對節目的概括印象，取代對送審內容的判斷。胡瓜雖然接連錯失「實境節目主持人獎」與「綜藝節目主持人獎」，但與陳亞蘭、歐漢聲搭檔主持的《週末最強大》，仍拿下「綜藝節目獎」，節目整體表現獲得評審肯定，也讓他這趟金鐘之行留下值得慶祝的收穫。