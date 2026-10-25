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中華職棒味全龍今（25）日在台灣大賽G5以3：4不敵中信兄弟，未能拿下最重要的第4勝，手中的紅色彩帶也只能收回。此役龍隊被兄弟跑出4次盜壘，成為比賽勝負關鍵，龍隊主帥葉君璋指出，兄弟主力球星江坤宇此役的攻守表現幾乎決定了成敗。此外，龍隊王牌洋投蔣銲（John Gant）在結束此役投球後確定關機，後續賽事不會再登板，葉總也證實，「除非一直延賽。不可能嘛，所以不會（再次登板）。」龍隊此役推出王牌洋投蔣銲先發，卻在前4局陷入落後，僅靠著劉基鴻的陽春砲追回1分；7局上蔣銲被兄弟打下此役第3分，所幸龍隊牛棚及時止住失血，7局下龍隊擊垮呂彥青，單局攻下2分追平比賽。不過9局上林凱威未能守住局面，被敲出高飛犧牲打，最終以3：4吞下系列賽第2敗。龍隊總教練葉君璋賽後直言，此役關鍵就是兄弟的盜壘，「我們投手動作比較慢一點，讓對方有機會（盜壘），之後會針對這些讓投手去稍微改變。」兄弟此役跑出4次盜壘成功，是台灣大賽史上第9次完成單場4盜的球隊。葉總進一步指出，兄弟此役積極跑壘就是最大關鍵，尤其是在9局上成功發動「盜三壘」的江坤宇，「江坤宇在攻守方面都有很棒的表現，那個點幾乎決定了成敗。」葉總表示，在備戰台灣大賽時，就有針對兄弟的盜壘去預防，「一開始很順利，當然對手一定要想盡辦法。所以在這一場可以看得出來，可能捕手本身也沒有去想到說，『欸？為什麼這一場然後突然那麼多的一個盜壘。』所以接下來可能就會比較注意一點。」龍隊先發投手蔣銲因颱風攪局，導致G1投完後足足休了7天才在G5掛帥，面對兄弟打線，繳出6.1局失3分的優質先發內容，最終無關勝敗。比起G1的8局無失分內容，此役壓制力稍嫌不足，但葉總仍認為是不錯的內容。在賽後記者會上，葉總表示此役是蔣銲本季最後一場比賽，會後媒體再次詢問，葉總也證實蔣銲後續比賽確定不會再登板，「除非一直延賽。不可能嘛，所以不會（再次登板）。」在系列賽拿下3連勝後吞下2連敗，龍隊仍握有3勝2敗的優勢，葉總說，「今天比賽後面選手有把分數追回來，是重要的一件事。輸球難免士氣低落，但選手看起來準備好打贏明日的比賽。」龍隊明日將推出左投梅賽鍶（C.C. Mercedes）對決兄弟勝騎士（Mario Sanchez）。