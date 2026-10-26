美國職籃（NBA）今（26）日賽程有多達7場精采對決。除了坐擁詹姆斯（LeBron James）的費城76人隊以不敗之姿迎戰底特律活塞最受矚目外，另一大強權洛杉磯湖人也將交手猶他爵士，尋求開季3連勝。《NOWNEWS》特別為球迷整理今日重點觀賽前瞻與戰況焦點。
76人豪取3連勝氣勢如虹！大帝獨挑大梁抗敵
76人隊上賽季繳出45勝37敗。本季開局在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與恩比德（Joel Embiid）領軍下展現極佳戰力，即便上一戰詹姆斯因背部傷勢缺陣，恩比德依然展現出全能的大三元宰制力，帶領球隊連過三關，高居東區龍頭寶座。
此役面對來勢洶洶的活塞，76人如何在詹皇可能再度缺席的情況下，靠著恩比德、布朗（Jaylen Brown）與馬克西（Tyrese Maxey）的火力串聯鞏固主場優勢，將是延續連勝紀錄的關鍵。《ESPN》看好76人有64.4％的機率拿下開季4連勝。
活塞狂轟60勝防守鐵壁再現！杜倫缺陣內線面臨考驗
底特律活塞隊上賽季打出令人驚豔的60勝22敗戰績。活塞上季靠著壓迫性的防守風格聞名，每場平均能送出高達10.4次抄截與6.4次阻攻，攻守轉換節奏極快。
開季順利拿到2連勝的活塞，本次作客費城要試圖拉下東區龍頭。然而，先發主力中鋒杜倫（Jalen Duren）因腿筋傷勢明確缺陣，這無疑讓活塞禁區在對抗恩比德時面臨一大隱憂。
賽前傷兵名單更新
⭐️76人隊： 詹姆斯（LeBron James / 背部缺陣）、胡克波蒂（Ariel Hukporti / 阿基里斯腱賽季報銷）、法爾（Tacko Fall / 臀部缺陣）、巴洛（Dominick Barlow / 背部缺陣）。
⭐️活塞隊： 杜倫（Jalen Duren / 腿筋缺陣）、阿薩爾·湯普森（Ausar Thompson / 腳踝列入每日觀察名單）。
湖人開季2連勝狀態正燙 攻守數據維持上季頂級水準
湖人隊本季展現出極佳的狀態，前兩戰連續打贏同城宿敵快艇與勇士，順利奪下2連勝。回顧上賽季，湖人繳出53勝29敗的優異答卷。團隊整體投籃命中率高達50.2%，三分球命中率亦有35.9%的演出，每場平均能轟下116.3分，展現出極強的進攻火力。
此役面對實力有一段落差的爵士，湖人不僅在整體陣容深度上占據優勢，戰術執行力與進攻效率也被《ESPN》看好有61.5％的獲勝機率，有望持續鞏固西區前段班的位置。
爵士重返主場尋求突破！努爾基奇持續缺陣成隱患
爵士隊上賽季經歷重建陣痛期，僅繳出22勝60敗的例行賽戰績。今年開季前兩戰取得1勝1敗的爵士，本次回到鹽湖城主場作戰，期望能擺脫過往對戰劣勢。然而，禁區要角努爾基奇（Jusuf Nurkic）因足部傷勢明確缺席賽事，這無疑讓爵士原本就較為薄弱的禁區防線雪上加霜。
賽前傷兵名單更新
⭐️爵士隊： 努爾基奇（Jusuf Nurkic / 腳傷缺陣）。
⭐️湖人隊： 卡爾（Cameron Carr / 腹斜肌）、西羅（Adou Thiero / 膝蓋）、拉拉維亞（Jake LaRavia / 腳踝）皆列入每日觀察名單（Day-to-day）。
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76人隊上賽季繳出45勝37敗。本季開局在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與恩比德（Joel Embiid）領軍下展現極佳戰力，即便上一戰詹姆斯因背部傷勢缺陣，恩比德依然展現出全能的大三元宰制力，帶領球隊連過三關，高居東區龍頭寶座。
此役面對來勢洶洶的活塞，76人如何在詹皇可能再度缺席的情況下，靠著恩比德、布朗（Jaylen Brown）與馬克西（Tyrese Maxey）的火力串聯鞏固主場優勢，將是延續連勝紀錄的關鍵。《ESPN》看好76人有64.4％的機率拿下開季4連勝。
活塞狂轟60勝防守鐵壁再現！杜倫缺陣內線面臨考驗
底特律活塞隊上賽季打出令人驚豔的60勝22敗戰績。活塞上季靠著壓迫性的防守風格聞名，每場平均能送出高達10.4次抄截與6.4次阻攻，攻守轉換節奏極快。
開季順利拿到2連勝的活塞，本次作客費城要試圖拉下東區龍頭。然而，先發主力中鋒杜倫（Jalen Duren）因腿筋傷勢明確缺陣，這無疑讓活塞禁區在對抗恩比德時面臨一大隱憂。
賽前傷兵名單更新
⭐️76人隊： 詹姆斯（LeBron James / 背部缺陣）、胡克波蒂（Ariel Hukporti / 阿基里斯腱賽季報銷）、法爾（Tacko Fall / 臀部缺陣）、巴洛（Dominick Barlow / 背部缺陣）。
⭐️活塞隊： 杜倫（Jalen Duren / 腿筋缺陣）、阿薩爾·湯普森（Ausar Thompson / 腳踝列入每日觀察名單）。
湖人隊本季展現出極佳的狀態，前兩戰連續打贏同城宿敵快艇與勇士，順利奪下2連勝。回顧上賽季，湖人繳出53勝29敗的優異答卷。團隊整體投籃命中率高達50.2%，三分球命中率亦有35.9%的演出，每場平均能轟下116.3分，展現出極強的進攻火力。
此役面對實力有一段落差的爵士，湖人不僅在整體陣容深度上占據優勢，戰術執行力與進攻效率也被《ESPN》看好有61.5％的獲勝機率，有望持續鞏固西區前段班的位置。
爵士重返主場尋求突破！努爾基奇持續缺陣成隱患
爵士隊上賽季經歷重建陣痛期，僅繳出22勝60敗的例行賽戰績。今年開季前兩戰取得1勝1敗的爵士，本次回到鹽湖城主場作戰，期望能擺脫過往對戰劣勢。然而，禁區要角努爾基奇（Jusuf Nurkic）因足部傷勢明確缺席賽事，這無疑讓爵士原本就較為薄弱的禁區防線雪上加霜。
賽前傷兵名單更新
⭐️爵士隊： 努爾基奇（Jusuf Nurkic / 腳傷缺陣）。
⭐️湖人隊： 卡爾（Cameron Carr / 腹斜肌）、西羅（Adou Thiero / 膝蓋）、拉拉維亞（Jake LaRavia / 腳踝）皆列入每日觀察名單（Day-to-day）。
|時間
|對戰組合（客隊 vs. 主隊）
|05:00 AM
|湖人（Lakers） vs. 爵士（Jazz）
|06:00 AM
|溜馬（Pacers） vs. 籃網（Nets）
|07:00 AM
|魔術（Magic） vs. 尼克（Knicks）
|07:00 AM
|暴龍（Raptors） vs. 灰狼（Timberwolves）
|07:00 AM
|快艇（Clippers） vs. 雷霆（Thunder）
|07:30 AM
|活塞（Pistons） vs. 76人（76ers）
|09:00 AM
|灰熊（Grizzlies） vs. 國王（Kings）
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
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|有線電視體育頻道
|電視第四台、部分線上電視串流專區
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