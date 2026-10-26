面對中信兄弟硬是擺出強力洋投耗下去的不怕輸模式，味全龍或許要有放手一搏的勇氣，將G7先發鋼龍放到G6可出賽名單，今戰末段若比分膠著果斷派上場，就是可能選項之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍打合理牌 卻遇上沒得輸的兄弟和薔琵颱風

味全龍方面，從G4開始的調度，都以「若有明戰，投手明顯優勢」的局面去出牌，結果還真的連輸2場，陷入幾乎沒有容錯率的局面。

味全龍誰來關門？鋼龍是否要放到G6可出賽名單？

▲味全龍本土洋投伍鐸，G4用27球中繼1.2局，失掉2分退場。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.21）

味全龍昨日台灣大賽G5再度耗戰到最後時刻，3：4一分之差惜敗給中信兄弟，招牌鐵牛棚陣容人手齊全，但至今2敗剛好都是雙終結者陳冠偉、李凱威失守，扣除第3場味全龍6：0大勝，台灣大賽其他4場比分差都在3分內，味全龍最近丟掉的2勝，甚至都只輸掉1分，在強力洋投對壘下，比賽進入7局後，比分高機率仍是膠著狀態，味全龍過去2場在維持下一戰優勢下，投手使用相對合理，調度明顯更有餘裕，無奈遇上沒得輸、也不想輸的中信兄弟，以及薔琵颱風突如其來的2天休戰。中信兄弟G4投手安排，明顯是沒有明天、就拚這場的「不要命」打法，結果他們卻遇上2天休息，3位主力洋投獲得一定程度休息，讓他們有拚下去的一線生機，甚至按照兄弟本場直接在第七局先推出呂彥青的調度來看，原本完美劇本中甚至存在保留菲力士的可能，可惜呂彥青無法守住局面。味全龍今年投手戰力傲視全聯盟，牛棚主力各有特長，按照對戰成績、左右打與球路特性去安排，包含李超、林子昱、趙璟榮甚至呂偉晟，都能在比分接近時輪流上場，但說到底，比賽一路打到最後，不論平手、領先，終究要有人關門。在此情況下，陳冠偉、李凱威仍是唯二人選，但近2敗剛好就是這2人承擔，面對兄弟直接擺出洋投耗到底，味全龍迎接下午開打的G6，是否有決心放手一搏，把壓制力不輸兄弟洋投的鋼龍也放進出賽名單，在比賽末段平手、領先1分時，推出來跟兄弟洋投互相對壘，還是繼續打合理牌、讓他在若有G7的情況下先發，是值得關注焦點，另外本土洋投伍鐸的使用時機，也考驗味全龍主帥葉君璋的決定。