我是廣告 請繼續往下閱讀

第61屆節目類金鐘獎昨（25）日公布得獎名單，被視為死亡之組的「綜藝節目主持人獎」，最終由沈玉琳、Melody主持的《11點熱吵店》奪下。Melody雖未出席典禮，不過她隨後也在社群上分享得獎感言，直呼：「所有的一切都像一場夢⋯揭曉的那一瞬間我開始顫抖大哭，很難平復心情，真的太開心，雖然不在現場但腦子還是一片空白！」Melody憑著節目《11點熱吵店》奪下「綜藝節目主持人獎」，她昨晚雖未出席典禮，但仍在社群上發文吐露得獎心情，直呼：「所有的一切都像一場夢…揭曉的那一瞬間我開始顫抖大哭，很難平復心情，真的太開心！」Melody坦言得知獲獎當下腦子一片空白，並謝謝TVBS當年給她這個機會，讓她在節目中學習、被大家看到。另外，Melody也謝謝搭檔沈玉琳，稱對方是她的綜藝啟蒙者，「我們在節目中的火花以及默契是one in a million」，Melody最後將這個獎獻給她兩個女兒，感性表示：「沒有任何路是容易的，值得珍惜的是所有的學習和得到的力量、相信自己，成長的過程是最珍貴的。」Melody去年拋出請辭震撼彈，並由星座大師唐綺陽接棒，當時她透露原因說：「因應孩子的就學安排，未來需頻繁往返海內外，擔心影響節目進度，才做出請辭決定。」讓不少觀眾感到不捨。至於沈玉琳領獎時則感動地說：「我本來以為人生要謝幕，沒想到能登上舞台，謝謝三總、台大的醫生和護理師，謝謝你們守護我的生命！」