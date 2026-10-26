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機場內的食物和消費物價總是不便宜，一名女子近期在澳洲墨爾本機場準備搭機，但遇上生理期提前到來，但她不小心將衛生棉放在託運行李，只好在機場內購買衛生棉。沒想到，她一看機場內的零售商販售價格當場傻眼，竟比平常高出三倍，這一消息也掀起澳媒以及澳洲民眾議論，直呼這是趁女性最脆弱的時候趁火打劫。根據澳媒《News.com.au》報導，澳洲墨爾本機場一家連鎖零售商 WHSmith 位於維珍航空（Virgin）航廈的分店，近期被一名旅客發現店內販售的衛生棉條、護墊和衛生棉價格幾乎是平常的三倍，因而成為眾矢之的。這名消費者在社群平台 Reddit 上貼出照片顯示，一盒 16 入的 Libra Super 衛生棉條售價高達 14.79 澳幣（約台幣390元），比澳洲大型連鎖超市的原價高出195.8%。同時，一包 20 入的 Stayfree 超薄衛生棉標價為 19.99 澳幣(約台幣460元)，漲幅達 233%。其他商品包括 30 入的 Ultra Designer 護墊售價 10.49 澳幣，以及 14 入的 By Kotex 超薄衛生棉售價 16.79 澳幣。其中部分產品在大型超市或藥局特價時，最低僅需 2.50 澳幣即可購得。這名感到錯愕的顧客表示，她原本就預期機場物價會偏高，但沒想到竟是普通零售價的三倍。「看到價格時我真的嚇到了。我完全預期在機場買東西會比較貴，但我沒料到平時在超市特價只要約 5 澳幣左右的基本生理用品，我偏好的品牌在這裡竟要賣 16.79 澳幣。」她坦言，「旅行中生理期突然提前報到，很不巧我的生理用品全放在託運行李裡。我知道自己沒在隨身行李放備用品是我的疏忽，但因為後續還有長途旅程，急需之下我最終只能咬牙買下那包 16.79 澳幣的衛生棉。」這篇貼文意外引發怒火，批評機場商家這種定價「極度噁心」，痛批「這完全是趁火打劫，在女性急需且別無選擇的情況下，剝削這項基本健康必需品，讓人看了火冒三丈。」澳洲艾班尼斯（Anthony Albanese）政府去年 12 月曾推出打擊超市哄抬物價的新規範，並於今年 7 月 1 日正式生效。該禁令明定，超大型零售商不得在供貨成本與合理利潤之外收取過高價格。然而，該法規目前僅適用於大型連鎖超市，形成法律漏洞，讓這類機場內的零售商仍能自行制定產品售價。