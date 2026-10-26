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陳漢典今年擔任金鐘61節目類頒獎典禮主持人，典禮結束後他和老婆Lulu一同出席慶功宴，聊起主持過程，陳漢典爆料他在最後模仿林志玲那段，其實擔心林志玲會生氣，所以有事前打招呼，林志玲還交代要模仿得漂亮一點，陳漢典笑喊，「我說我只能盡力了。」至於網路評價，陳漢典說早就把Threads刪掉，Lulu則說有看到網友看到林志玲那段，直呼「沒人告訴我辦網路會看到這個」，把她笑翻。因為薔琵颱風的關係，金鐘獎一波三折，連續延後2天，身為節目主持人，陳漢典的心情也洗三溫暖，他也坦承，「準備的過程我的情緒非常多變，有時候覺得ok，有時候又覺得爛透。」跳完開場舞他就感動到想哭，「看到大家坐在台下，一切是這麼不容易。」至於網路上的評價，陳漢典說早就把Threads刪掉，完全不敢看留言，Lulu爆料，「有網友看到模仿林志玲那段說『沒有人告訴我辦網路會看到這個』。」把她逗樂。陳漢典笑喊，「林志玲那段，我們真的怕她會生氣，有先跟她打招呼，志玲說『那你要把我模仿漂亮哦』，我說我只能盡力了。」還特別問了她的服裝師、髮型師，照林志玲最喜歡的穿著模仿，結果萬萬沒想到，臉才是最大的失誤。而最後陳漢典拿紅蛋給孫協志，是否想討「好孕」，陳漢典說，「就是好玩，一個祝福，後來真的紅蛋也幫助了他們得獎。」至於有沒有計畫要努力做人？陳漢典竟然聽成有沒有要「吃牡蠣」，本想玩諧音哏結果完全不好笑，虧吳宗憲在會前還提醒他，把握不了笑點就把握節奏，見好就收。最後問到之後還會不會接下主持棒，陳漢典說，「今天先休息再考慮這問題。」Lulu笑喊，「要問三立還要不要給我們主持吧！」