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曾寶儀以《我們回家吧3》拿下實境節目主持人獎，她出席慶功宴時害羞到滿場跑，但開心的表情寫在臉上，曾寶儀說手機已經塞滿百則恭喜訊息，但還來不及看，隨後說，「還是我現在看一下？」當場拿出手機，念出男友、爸媽和張小燕的訊息，男友留言「美爆了」，寶媽竟傳了韭菜盒子的照片，爸爸曾志偉則傳了截圖和3條彩帶的照片，讓她傻眼。曾寶儀在慶功宴上公開親朋好友傳給她的祝福訊息，首先是恩師張小燕，「我知道妳可以，恭喜賀喜！實至名歸，早該得了，妳是我的驕傲。」相當暖心。曾寶儀也說張小燕其實還是很關心演藝圈。而爸爸曾志偉則傳了一張她得獎的截圖，附上3條彩帶、3顆彩球和3朵花的貼圖，曾寶儀看了大翻白眼，至於寶媽，讓曾寶儀更傻眼了，「我媽只傳了韭菜盒子的照片！」最後，曾寶儀念出交往20多年男友林明謙的訊息，害羞到一直傻笑，「恭喜，一打開電視就中啦！美爆了讚讚讚！」宛如熱戀中的少女。曾寶儀也說，上台領獎跟擔任主持人是一件很矛盾的事，知道有時間限制，但還是難掩激動心情，加上禮服真的很緊，讓她大呼，「我真的很餓！」