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派翠克日前和網紅「耳機妹」私約聚餐引起熱議，今（26）日節目製作人B2出席金鐘慶功宴時透露，知道前幾天他們有工作，或許一開始是一群人約好，最後被放鳥才剩他們兩個，細節不清楚，但有告誡同事藝人，邊界感很重要。B2說看到新聞時就去關心，但細節沒有多問，「我知道他們前幾天有工作，結束後打算要一起約吃飯喝酒，有大概聽說他們要做這個事情。」同事的私生活不會管太多，但邊界感很重要，好朋友之間約吃飯喝酒都沒問題，但時間差不多就該回家。派翠克也在第一時間傳訊息給他，B2也只告訴他好好處理，「邊界感這問題，你們大家覺得好朋友沒問題，但對我來說大家觀感不同，身為藝人本來就應該要更小心一點。」回顧事件，一名自稱是耳機妹的男友在Threads上發文，女友和派翠克獨自私約喝酒，最後還關定位，跟對方回家，派翠克在IG聲明：「從頭到尾都不是什麼奇怪的私約，就是跟公司的同事約好收工後到工作室討論工作。至於對方的私人感情狀態,本來就不是我會過問的事情。就是一次很正常的工作討論，我也沒有任何需要隱瞞的事情。希望大家不要因為片面的資訊，就做出不必要的揣測，後續針對此事，也就不再多做回應了，謝謝大家關心。」