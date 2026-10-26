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胡瓜和陳亞蘭、歐弟的《週末最強大》拿下金鐘綜藝節目獎，但和小禎、胡釋安的節目《胡來旅行社》卻摃龜，胡瓜在慶功宴上說，看到小禎上台唱歌又串場主持，突然很感動，覺得女兒長大了，願意出資3千萬讓小禎發片，殊不知小禎沒有歌手夢，還要老爸跳過發片的階段，直接把錢匯到她戶頭，笑翻全場。胡瓜看到女兒小禎在金鐘獎上串場主持又唱歌，頓時覺得女兒長大了，還說要出資3000萬讓小禎出唱片，沒想到小禎笑喊，「可以略過嗎？能不能直接匯戶頭就好？」還說自己已經長大很久了。然而，小禎為了此次的表演，每天都把歌曲聽10次，有時間就會練習，「教練群」有巫啟賢、蕭敬騰和A-Lin，胡瓜也很滿意女兒的表現。至於和歐漢聲、陳亞蘭主持的《週末最強大》拿下金鐘綜藝節目獎，胡瓜說這個節目要做實在不容易，「經費很多，一開始收視率沒有好，但網路很好，可是重播收視率沒有掉，才可以繼續做。」陳亞蘭也說，一定會把台灣的綜藝魂傳承下去。