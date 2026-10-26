中華職棒37年台灣大賽G5今（26）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握3勝2勝「聽牌」優勢的味全龍，對決面臨「背水一戰」的中信兄弟，由梅賽鍶（C.C. Mercedes）交手勝騎士（Mario Sanchez）。眼看隊史第6冠就在眼前，龍隊卻無法奪下第4勝，連續2場敗給兄弟，今日要力拚終結系列賽。反觀兄弟盼上演奇蹟，希望能夠拿下3連勝將戰局扳平，並延長至G7。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職台灣大賽G6「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
⚾中職37年台灣大賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月26日15：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：梅賽鍶 vs 勝騎士
🟡梅賽鍶本季出賽21場，拿下10勝5敗，防禦率1.79。今年梅賽鍶與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08。在台灣大賽G2，梅賽鍶先發6局失1分，被敲5安，送出3次三振、1次保送，奪下G2勝投。
🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。今年勝騎士與龍隊交手5場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61。勝騎士在在台灣大賽G1、G4都有登板紀錄，共投11.1失3分，防禦率2.38。
⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析
🚩兄弟、龍隊隊史3勝3敗奪冠率：前5戰打完，龍隊3勝2敗、兄弟2勝3敗，若G6由兄弟獲勝，雙方戰績將變3勝3敗，兄弟隊史有過5次3勝3敗，僅1次順利封王，奪冠率20%；龍隊隊史遇過3次3勝3敗，其中2次順利封王，奪冠率66.7%。
🚩兄弟3將對梅賽鍶打擊率破3成：龍隊今日推出梅賽鍶拚封王，攤開本季數據，兄弟團隊對戰打擊率僅1成98，可以說是完全被壓制。在個人對戰方面，詹子賢生涯與梅賽鍶對戰12打數敲出6安，對戰打擊率高達5成。黃韋盛13打數擊出4安，對戰打擊率3成08。王威晨23打數7安，對戰打擊率3成04。
🚩勝騎士要警戒3龍將：勝騎士在G1先發7局失3分，G4又中繼4.1局無失分，今日「投1休4」在G6掛帥。攤開生涯對戰數據，龍隊蔣少宏19打數擊出7安，對戰打擊率3成68。李凱威38打數12安、對戰打擊率3成16。郭天信37打數11安含2轟，對戰打擊率2成97，勝騎士必須要警戒這3位龍將。
⚾味全龍vs中信兄弟陣容
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 0：3 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 1：3 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 6：0 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 4：5 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 4：3 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月26日
|15：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月27日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|桃園
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|止步季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|台灣大賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月26日15：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：梅賽鍶 vs 勝騎士
🟡梅賽鍶本季出賽21場，拿下10勝5敗，防禦率1.79。今年梅賽鍶與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08。在台灣大賽G2，梅賽鍶先發6局失1分，被敲5安，送出3次三振、1次保送，奪下G2勝投。
🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。今年勝騎士與龍隊交手5場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61。勝騎士在在台灣大賽G1、G4都有登板紀錄，共投11.1失3分，防禦率2.38。
🚩兄弟、龍隊隊史3勝3敗奪冠率：前5戰打完，龍隊3勝2敗、兄弟2勝3敗，若G6由兄弟獲勝，雙方戰績將變3勝3敗，兄弟隊史有過5次3勝3敗，僅1次順利封王，奪冠率20%；龍隊隊史遇過3次3勝3敗，其中2次順利封王，奪冠率66.7%。
🚩兄弟3將對梅賽鍶打擊率破3成：龍隊今日推出梅賽鍶拚封王，攤開本季數據，兄弟團隊對戰打擊率僅1成98，可以說是完全被壓制。在個人對戰方面，詹子賢生涯與梅賽鍶對戰12打數敲出6安，對戰打擊率高達5成。黃韋盛13打數擊出4安，對戰打擊率3成08。王威晨23打數7安，對戰打擊率3成04。
🚩勝騎士要警戒3龍將：勝騎士在G1先發7局失3分，G4又中繼4.1局無失分，今日「投1休4」在G6掛帥。攤開生涯對戰數據，龍隊蔣少宏19打數擊出7安，對戰打擊率3成68。李凱威38打數12安、對戰打擊率3成16。郭天信37打數11安含2轟，對戰打擊率2成97，勝騎士必須要警戒這3位龍將。
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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