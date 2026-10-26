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▲味全龍在台灣大賽先拿3勝「聽牌」後連吞2連敗，今日在G6要力拚封王。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 0：3 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 1：3 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 6：0 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 4：5 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月25日 17：05 中信兄弟 4：3 味全龍 大巨蛋 G6 10月26日 15：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月27日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 桃園

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 止步季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 台灣大賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

▲中信兄弟洋投勝騎士在台灣大賽G4曾後援4.1局、使用73球，休息4天後在G6擔任先發，力拚幫助兄弟將系列賽追成3勝3敗。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.21）

▲味全龍洋投梅賽鍶在台灣大賽G2先發6局僅失1分，幫助球隊以3：1擊敗兄弟，G6將擔任封王戰先發。（圖／記者葉政勳攝）

⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析

▲2026年中職台灣大賽32人名單。（圖／中職提供,2026.10.16）

⚾味全龍vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年台灣大賽G5今（26）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握3勝2勝「聽牌」優勢的味全龍，對決面臨「背水一戰」的中信兄弟，由梅賽鍶（C.C. Mercedes）交手勝騎士（Mario Sanchez）。眼看隊史第6冠就在眼前，龍隊卻無法奪下第4勝，連續2場敗給兄弟，今日要力拚終結系列賽。反觀兄弟盼上演奇蹟，希望能夠拿下3連勝將戰局扳平，並延長至G7。對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟比賽時間：10月26日15：05比賽場地：臺北大巨蛋先發投手：梅賽鍶 vs 勝騎士🟡梅賽鍶本季出賽21場，拿下10勝5敗，防禦率1.79。今年梅賽鍶與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08。在台灣大賽G2，梅賽鍶先發6局失1分，被敲5安，送出3次三振、1次保送，奪下G2勝投。🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。今年勝騎士與龍隊交手5場，拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61。勝騎士在在台灣大賽G1、G4都有登板紀錄，共投11.1失3分，防禦率2.38。前5戰打完，龍隊3勝2敗、兄弟2勝3敗，若G6由兄弟獲勝，雙方戰績將變3勝3敗，兄弟隊史有過5次3勝3敗，僅1次順利封王，奪冠率20%；龍隊隊史遇過3次3勝3敗，其中2次順利封王，奪冠率66.7%。龍隊今日推出梅賽鍶拚封王，攤開本季數據，兄弟團隊對戰打擊率僅1成98，可以說是完全被壓制。在個人對戰方面，詹子賢生涯與梅賽鍶對戰12打數敲出6安，對戰打擊率高達5成。黃韋盛13打數擊出4安，對戰打擊率3成08。王威晨23打數7安，對戰打擊率3成04。勝騎士在G1先發7局失3分，G4又中繼4.1局無失分，今日「投1休4」在G6掛帥。攤開生涯對戰數據，龍隊蔣少宏19打數擊出7安，對戰打擊率3成68。李凱威38打數12安、對戰打擊率3成16。郭天信37打數11安含2轟，對戰打擊率2成97，勝騎士必須要警戒這3位龍將。投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網