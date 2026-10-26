我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳秀出對話紀錄，證實潘若迪早在開獎前、晚間7點32分就傳訊息恭喜他得獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

沈玉琳與Melody憑《11點熱吵店》拿下第61屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，今（26）日清晨出席慶功宴，驚曝潘若迪早在開獎前、昨晚7點32分就傳訊息恭喜：「老沈中了！」他當場秀出對話紀錄，除了算到他得獎外，更細數好友過去對馬力歐得獎與落選、Paul生病，以及自己罹病與康復的預言，有6次都成真，讓原本對玄學抱持懷疑的他也直呼不可思議。沈玉琳表示，自己原本對玄學抱持懷疑，但潘若迪曾向他表示，會幫忙「觀想」得獎這件事。沒想到他跳完開場舞，對方就傳訊息說「兄弟，你中了」，時間正好是晚間7點半。沈玉琳當場秀出與潘若迪的對話，對方昨晚7點32分就傳訊息預告：「老沈中了，老天給了一個重生的機會，連評審也給了你一個人生故事，要好好講話，要謝謝大家喔。」更感性寫下：「身為兄弟的我，為你感到驕傲。」沈玉琳當下只回了3個讚。等到確定獲獎後，潘若迪又於晚間10點55分傳訊息笑說：「看樣子菩薩真的給了我一個很好的靈通，老詹要沒飯吃了。」最後不忘向兄弟告白：「為你開心、為你驕傲，永遠的哥們，愛你。」沈玉琳也細數潘若迪過去的「預言」，透露馬力歐第一次拿下金鐘男配角獎前，潘若迪就曾預告「你中了，你得了」，去年馬力歐再度入圍，對方卻直言不會得獎，最後也如他所說。他還分享曾介紹好友Paul給潘若迪認識，對方聲稱看見Paul背後是「黑色的」，沒多久Paul便生病。而自己去年罹病前，也曾被潘若迪提醒背後是黑色，他心裡不信，還嗆潘若迪說「我聽你在放屁，什麼黑的？」，沒多久後就真的罹癌，直到準備出院時，對方又說看見他背後變成金黃色，還問「你應該快出院了」，讓原本對玄學半信半疑的他印象深刻。除了潘若迪，沈玉琳也提到唐綺陽曾在錄影時建議，穿勃根地紅有機會得獎。他表示自己與胡瓜當晚都穿這個色系，最後一個拿主持人獎，一個由《週末最強大》拿下綜藝節目獎，讓他直呼神奇。至於為何兩人獎項不同，他開始研究戰袍色差，笑說自己的比較接近「正勃根地紅」，胡瓜則偏豬肝色，還要大家把照片放在一起比較。被提醒胡瓜聽了可能更難過，他連忙笑稱：「我現在在講色彩命理學啦。」沈玉琳坦言自己完全沒預期得獎，坐在吳宗憲、羅時豐、胡瓜等人身旁，顯得自己氣場最弱，只覺得來參加嘉年華。老婆芽芽今天也帶女兒到東京迪士尼玩，讓他一度有些失落。不過母女倆特別提早回飯店看直播，女兒更打視訊問：「爸爸你得了喔！」讓他相當感動，只是下一秒，女兒就開始展示剛買的紀念品，逗得他哭笑不得。