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沈玉琳與Melody憑《11點熱吵店》拿下第61屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，人在美國的她得知消息後激動發抖、落淚，連兩個女兒都被嚇到。沈玉琳今（26）日清晨獨自出席慶功宴，也談到搭檔先前被指是奧客的風波，力挺她個性直接、真實；兩人先前電話連線時，他更笑虧今年走「馬桶運」，她立刻接話：「那要多刷幾下。」Melody在電話連線中透露，當地正好是早晨，聽見得獎消息後，完全無法控制地發抖、飆淚，女兒看到媽媽突然大哭，連忙問怎麼了。她激動回答：「我跟玉琳哥得獎了！」講到一半又忍不住想哭。沈玉琳則形容，認識她這麼多年，第一次聽到她哭得像嬰孩，連說話都變得語無倫次。Melody感性表示，這一年發生許多事，沈玉琳能恢復健康是最讓她欣慰的事，如今又能一起拿獎，「我覺得所有的路都是值得的」。Melody先前因奧客爭議，曾親自拍下洗馬桶影片道歉。這次得獎沈玉琳在連線時打趣：「我覺得我們今年走馬桶運呢。」她隨即接梗說要多刷幾下，他又笑稱，正是她刷了馬桶，好運才降臨。Melody則盼一切越來越好，並向現場團隊喊話，等自己回台灣後要請大家吃飯，隔著電話分享獲獎喜悅。談到爭議，沈玉琳表示，自己了解Melody，認為那些言行不是出於惡意。她平時和自己說話就很直接，情緒寫在臉上，也不太藏得住秘密，「在我的心中，我認為她是一個很真的人」。他透露從合作第一年起，Melody就常說希望得到金鐘肯定，自己反而會開玩笑回：「得那個獎是會加錢是不是？」如今終於如願，也替搭檔感到開心。