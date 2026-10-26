我是廣告 請繼續往下閱讀

沈玉琳先前在《11點熱吵店》看沈伯洋挑戰投籃機，笑問「為什麼要在那邊一直傻傻地投籃」，被部分網友解讀諧音是在暗酸蔣萬安、喊話別再「投藍」。他今（26）日清晨出席金鐘慶功宴，解釋原本只安排投一關，沒想到沈伯洋不斷達標晉級，才會順勢開玩笑，強調「背後沒有玄機」。至於支持誰，他坦言投票已有心中屬意的人選，但工作上不分藍綠白，都會全力以赴。沈玉琳解釋，脫鞋後拿起鞋子聞，再做出被臭昏的反應，是自己過去常玩的綜藝梗。當天原本也想如此處理，但想到對方是政治人物，擔心拿氣味開玩笑引起爭議，才臨時打住。後來看到沈伯洋鞋裡沒有鞋墊，他便順口講出來，「所以我單純只是說，你沒有放鞋墊。我本來接著是要講像潘若迪或郭彥均都會放鞋墊。」只是想到兩人與沈伯洋未必熟識，話題也不相關，因此沒有繼續往下接，但沒想到會被誤會在偷臭蔣萬安。對於「投籃」橋段同樣被解讀在揶揄「不要一直『投藍』」，沈玉琳表示，腳本原本只安排投一關，沒想到投籃機達標後會自動晉級，沈伯洋接連過關，只好繼續投，整段時間因而拉長。他當時想到，若觀眾中途轉台、不知道前因後果，可能會疑惑對方為何一直投籃，才出言製造效果，強調當下沒有其他暗示。被問誰比較好訪，沈玉琳依舊回答「都OK」，笑說朋友曾因同樣答案虧他「你這個政客」。他表示節目希望呈現政治人物私下一面，像蔣萬安炒菜、談棒球，沈伯洋投籃、做瑜伽，都會配合企劃發揮。他坦言自己心中當然有屬意的人選，但工作上不分藍綠白，「只要來上我的節目，我絕對是全力以赴」。他也認為主持人應因應不同來賓調整，直言：「世界上沒有難訪的人，只有不會訪的主持人而已啦。」