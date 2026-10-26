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沈玉琳今（26）日清晨出席《11點熱吵店》金鐘慶功宴，被問到蔡康永在微博表示「從未支持台獨一事」，先坦言尚未看到該則訊息，但認為記者轉述的內容符合對方一貫立場。至於是否可能受到施壓，他以個人對蔡康永的認識回應，認為對方有文人傲骨，也早已財富自由，「他本來就是無欲則剛的人啊」。沈玉琳被問到面對媒體轉述蔡康永的微博發言，他表示：「我倒是沒看到這個訊息啦，不過這個滿符合他一貫以來的立場。」談到蔡康永先前現身沈伯洋競選總部引發的討論，沈玉琳表示，自己先前就曾向媒體說明所理解的過程，認為這次被轉述的說法，與對方長期給外界的印象並不衝突。至於是否可能有外界壓力，才促使蔡康永突然發文，沈玉琳表示，他認為對方一直以來就是這樣的立場，「而且以他文人的傲骨，他也不可能會去因為誰施壓怎麼樣」。沈玉琳表示對方已財富自由，從出書到主持節目，累積多年成果，不必單純用收入考量解讀選擇。沈玉琳提到，蔡康永累積的財富，可能夠一般人兩、三輩子，認為部分評論「有一點小看」對方的財力。回顧這起風波，蔡康永日前現身沈伯洋造勢活動，引發中國網友抵制，儘管表示也會出席蔣萬安的競選活動，爭議仍未平息。他於25日在微博發文，強調「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」。蔡康永解釋，出席活動是為採集訪談資訊，拜訪不代表認同對方立場，並為風波造成的影響致歉：「只是所引起的誤會，給我的合作方以及曾經喜歡我的人，造成了困擾，我對他們深感抱歉。」他也感謝所有曾支持、認同自己的人，表示即使緣分告一段落，仍會永遠心懷感激。