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峮峮昨（25）晚與孫協志、王仁甫、許孟哲及蔡黃汝，憑《飢餓遊戲》拿下第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，激動落淚。今（26）日清晨慶功宴上，被問到是否回歸節目，她鬆口表示「敬請期待」，但也坦言還沒有認真思考，「得獎後再討論」，目前尚未確定復工時間。面對媒體關心回歸安排，峮峮表示，這幾天看了許多影片，心裡有不少感觸，但關於下一步，仍需要和大家討論。當記者再次追問，她依舊回答：「我講敬請期待，但不知道欸，大家再討論一下。」許孟哲在旁替她緩頰：「不要給她太大壓力。」孫協志則接話，認為可以再過一陣子，並提到「半年吧」，擔心若一得獎就馬上回歸，又會引來攻擊，請大家稍安勿躁。峮峮自嘲「我是吸黑體質」，王仁甫立刻喊話：「我幫忙封鎖、檢舉！」展現搭檔間的保護與支持。談到為何在典禮上哭了，峮峮表示和大家坐在一起，想到過往主持的畫面，再加上媽媽、姐姐及一路陪伴的夥伴見證這一刻，讓累積的情緒突然湧現。大家辛苦這麼久，如今終於獲得肯定，也讓她格外感動。《飢餓遊戲》走過十年，終於抱回主持人獎，孫協志坦言，私心確實覺得等得有些久，但每次入圍都沒人有十足把握。這次聽到節目名稱的第一個「飢」字，所有感謝瞬間湧上心頭，王仁甫更形容當下「真的觸電」。許孟哲則笑說，以前常聽到「入圍視同得獎」，這次終於能親自反駁：「錯！得獎真的比較爽！」孫協志也期待，繼人氣獎與主持人獎後，未來能再挑戰節目獎。