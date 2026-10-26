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孫協志昨（25）日晚間憑《飢餓遊戲》拿下第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，今（26）日清晨出席慶功宴，被問到老婆夏宇童先前現身廣播金鐘獎，被部分外界認為身形較豐腴、猜測是否懷孕，他直言「大家真的過度關心了」，強調有進度會主動分享，更當眾告白「我很愛她，我也很尊重她」，讓一旁峮峮忍不住笑出聲。夏宇童上週出席廣播金鐘獎擔任頒獎嘉賓，身形成為部分外界討論焦點，也傳出懷孕猜測。面對媒體追問，孫協志沒有證實喜訊，而是表示：「我還是就說一次，很謝謝大家。真的有進度、有狀況，我們會主動分享。」他接著說「我很愛她，我也很尊重她」，峮峮聽到後突然噗哧一笑，他則繼續補充，自己各方面都尊重另一半，認為夫妻應該彼此尊重，無論夏宇童做什麼，都會全力支持，就像對方支持自己一樣。談起另一半，孫協志也向女性喊話辛苦了，表示到了某個階段，確實會面對許多不容易的事，「全天下的女性都很辛苦，很謝謝、很感謝，也謝謝大家關心。」不過對於是否準備迎接新成員，他仍維持有消息會主動分享的說法。這次《飢餓遊戲》獲獎，孫協志與王仁甫、許孟哲、蔡黃汝及峮峮一同抱回獎座。他坦言聽到節目名稱時，腦中湧出許多感謝，覺得終於做到了，也將這份肯定歸功於長年支持的粉絲。孫協志表示，不論節目或主持人，這座獎都是粉絲送給大家的，因為有觀眾持續支持，節目才能一直走下去，「沒有比這個更實際的」。至於獎金如何分配，他表示應該會平分，也希望請製作團隊好好吃一頓，犒賞所有人的辛勞。此外，他也透露5566演唱會預計於明年2月20日舉辦，得獎後仍有工作計畫等待完成。